أخبار التكنولوجيا.. تحد بين زوكربيرج وإيلون ماسك بسبب ثريدز.. تويتر تهدد بمقاضاة شركة ميتا بعد إطلاقها المنصة الجديدة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أعلن مارك زوكربيرج المدير التنفيذي لشركة "ميتا"، أن تطبيق ثريدز Threads، عن إن حوالي ثلاثين مليون مستخدم اشتركوا في تطبيق Meta في يومه الأول.

هدد موقع تويتر بمقاضاة شركة "ميتا" ‏Meta Platforms‏، بسبب منصتها الجديدة المعروفة باسم ثريدز Thread، وذلك في رسالة أرسلها أليكس سبيرو، محامي تويتر، إلى الرئيس التنفيذي للشركة الأم "مارك زوكربيرج".

اجتذب تطبيق ثريدز الذي أطلقته شركة "ميتا" ‏Meta، أكثر من 30 مليون ‏مشترك في أول 24 ساعة من إطلاقه، ليكون أول تهديد حقيقي لشبكة تويتر ‏Twitter‏ ‏المملوكة لـ إيلون ماسك، ويتعامل معه المستخدمون على أنه تطبيقا جديدا كبديل لتويتر.

قاتل العصفور الأزرق يتصدر الترند| قصة الخلاف بين تويتر وثريدز.. وكيف يمكنك استخدام Threads؟

إذا كنت تتساءل ما هو تطبيق ثريدز Thread الجديد الذي طرحته شركه "ميتا" أول أمس، فقط أغمض عينيك وتخيل تطبيق تويتر Twitter، ولكن فقط مع قدر أقل بكثير من الميزات المدفوعة التي يقدمها الرئيس التنفيذي لمنصة التدوينات العالمية تويتر إيلون ماسك Elon Musk، وهذا بالتحديد هو الهدف من إطلاق مارك زوكربيرج بديلا مجانيل للعصفور الأزرق.

ضرب عطل فني مفاجئ تطبيق ثريدز Threads، بعد أقل من 48 ساعة من إعلان شركة "ميتا" الأمريكية عن إطلاقه ووصوله لمستخدمي إنستجرام في أكثر من 100 دولة حول العالم، وقد حصدت منصة المنشورات النصية أكثر من 30 مليون مشترك في أول يوم لإطلاقها.

بعد ثريدز Threads .. عطل مفاجئ يضرب فيسبوك وإنستجرام وماسنجر

ضرب عطل مفاجئ خدمات شركة "ميتا" الأمريكية، من بينها فيسبوك وإنستجرام وماسنجر، اليوم الجمعة الموافق 7 يوليو، بعد تدشين تطبيق ثريدز Threads الجديد الذي يأتي كمنافس لموقع تويتر.

يعد واتساب WhatsApp، هو أحد تطبيقات المراسلة الفورية الأكثر استخداما على مستوى العالم، ووفقا لأحدث تقارير الأمن السيبراني تمثل نسخ واتساب المعدلة تهديدات كبيرة لمستخدميها، وهي إصدارات غير رسمية من واتساب تجذب المستخدمين من خلال وعدهم بميزات غير موجودة في التطبيق الأصلى.