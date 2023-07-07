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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. تحد بين زوكربيرج وإيلون ماسك بسبب ثريدز.. تويتر تهدد بمقاضاة شركة ميتا بعد إطلاقها المنصة الجديدة

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

30 مليون مستخدم في يوم.. تحد بين زوكربيرج وإيلون ماسك بسبب ثريدز

أعلن مارك زوكربيرج المدير التنفيذي لشركة "ميتا"، أن تطبيق ثريدز Threads، عن إن حوالي ثلاثين مليون مستخدم اشتركوا في تطبيق Meta في يومه الأول.

 

المعركة بدأت.. تويتر تهدد بمقاضاة شركة "ميتا" بسبب تطبيق ثريدز

هدد موقع تويتر بمقاضاة شركة "ميتا" ‏Meta Platforms‏، بسبب منصتها الجديدة المعروفة باسم ثريدز Thread، وذلك في رسالة أرسلها أليكس سبيرو، محامي تويتر، إلى الرئيس التنفيذي للشركة الأم "مارك زوكربيرج".

 

هتخسرك إنستجرام.. شكوى من مشكلة كبرى بـ ثريدز تغضب الملايين

اجتذب تطبيق ثريدز الذي أطلقته شركة "ميتا" ‏Meta، أكثر من 30 مليون ‏مشترك في أول 24 ساعة من إطلاقه، ليكون أول تهديد حقيقي لشبكة تويتر ‏Twitter‏ ‏المملوكة لـ إيلون ماسك، ويتعامل معه المستخدمون على أنه تطبيقا جديدا كبديل لتويتر.

 

قاتل العصفور الأزرق يتصدر الترند| قصة الخلاف بين تويتر وثريدز.. وكيف يمكنك استخدام Threads؟

إذا كنت تتساءل ما هو تطبيق ثريدز Thread الجديد الذي طرحته شركه "ميتا" أول أمس، فقط أغمض عينيك وتخيل تطبيق تويتر Twitter، ولكن فقط مع قدر أقل بكثير من الميزات المدفوعة التي يقدمها الرئيس التنفيذي لمنصة التدوينات العالمية تويتر إيلون ماسك Elon Musk، وهذا بالتحديد هو الهدف من إطلاق مارك زوكربيرج بديلا مجانيل للعصفور الأزرق.

 

عطل مفاجئ يضرب تطبيق ثريدز Threads.. والسبب إنستجرام

ضرب عطل فني مفاجئ تطبيق ثريدز Threads، بعد أقل من 48 ساعة من إعلان شركة "ميتا" الأمريكية عن إطلاقه ووصوله لمستخدمي إنستجرام في أكثر من 100 دولة حول العالم، وقد حصدت منصة المنشورات النصية أكثر من 30 مليون مشترك في أول يوم لإطلاقها.

 

بعد ثريدز Threads .. عطل مفاجئ يضرب فيسبوك وإنستجرام وماسنجر

ضرب عطل مفاجئ خدمات شركة "ميتا" الأمريكية، من بينها فيسبوك وإنستجرام وماسنجر، اليوم الجمعة الموافق 7 يوليو، بعد تدشين تطبيق ثريدز Threads الجديد الذي يأتي كمنافس لموقع تويتر.

 

آخرها الوردي.. 8 نسخ معدلة من واتساب مليئة بـ برامج ضارة خطيرة تهدد أندرويد

يعد واتساب WhatsApp، هو أحد تطبيقات المراسلة الفورية الأكثر استخداما على مستوى العالم، ووفقا لأحدث تقارير الأمن السيبراني تمثل نسخ واتساب المعدلة تهديدات كبيرة لمستخدميها، وهي إصدارات غير رسمية من واتساب تجذب المستخدمين من خلال وعدهم بميزات غير موجودة في التطبيق الأصلى.

أخبار التكنولوجيا ثريدز Thread التكنولوجيا تويتر

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