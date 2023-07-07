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رئيس التحرير
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رئيس جامعة قناة السويس: شهادات "الأهلية" معترف بها.. فيديو

مداخلة رئيس جامعة
مداخلة رئيس جامعة قناة السويس

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة الأهلية هي واحدة من الأفكار غير التقليدية بالنسبة للجامعات المصرية، ولكنها موجودة في معظم دول العالم، إذ أنها جامعة متوسطة ما بين الجامعة الحكومية والجامعة الخاصة، موضحا أن الأسر المصرية كانت تستنزف بسبب الجامعات الخاصة في ظل أن الطالب لا يريد الدخول في جامعة حكومية.

وأضاف "مندور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ضياء رشوان، في برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية "ETC"، أن الجامعات الأهلية هي فكرة محترمة وعبقرية خلقت فرصة عظيمة للمنافسة بين الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة، إذ أصبح هناك عامل مشترك بين كلا الجامعتين.

وتابع رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعات الأهلية هي جامعات تابعة للحكومة المصرية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لافتا إلى أن الجامعات الحكومية الأم متعهدة أمام الدولة والرئيس السيسي بأن تسير الجامعة الأهلية المنبثقة عنها بشكل طبيعي مثلها مثل أي جامعة.

وشدد على أن الجامعات الأهلية هي جامعات حكومية معترف بها من الحكومة المصرية ووزارة التعليم العالي، والجامعة الحكومية المنشئة للجامعة الأهلية هي المسئولة أمام الرئيس السيسي عن جودة التعليم في الجامعة الأهلية، مؤكدا أن الشهادات التي تخرج من الجامعات الأهلية معترف بها بشكل طبيعي.

جامعة قناة السويس قناة السويس الجامعات الاهلية الدكتور ناصر مندور التعليم العالي

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