سمكة قرش تهاجم 10 أشخاص في فلوريدا.. ماذا حدث؟

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة عن انتشار فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، لظهور سمكة قرش تسبح بشكل خطير بالقرب من شاطئ نافاري في بينساكولا، فلوريدا.

ويظهر الفيديو رواد الشاطئ ويهرب بعضهم، والبعض الآخر يشاهد السمكة في خوف شديد، كما أثار الفيديو القلق والرعب في نفوس المواطنين في مختلف الدول تحسباً لظهور سمكة قرش لأي من الشواطئ المستخدمة في السباحة.

وكان سائح روسي قد تعرض لهجوم من سمكة قرش في شاطئ بالغردقة، منذ حوالي 3 أسابيع ، وتسبب القرش في وفاة السائح.

للمزيد من التفاصيل حول ظهور سمك القرش في مختلف شواطئ العالم، تابعوا الفيديو التالي:

