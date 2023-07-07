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رئيس التحرير
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الجو هيقلب ودرجات الحرارة هتوصل لـ 40.. تحذير من حالة الطقس| فيديو

مذيعة صدى البلد شروق
مذيعة صدى البلد شروق عادل

قدمت مذيعة “صدى البلد”، شروق عادل، تغطية خاصة عن حالة الطقس اليوم، وخلال الساعات المقبلة، حيث حذرت هيئة الأرصاد، من تجاوز درجات الحرارة الـ 40 في بعض المناطق.

كما تنشط الرياح وتتراوح سرعاتها ما بين الـ 30 والـ 35 كم /ساعة، وتكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة في جنوب الصعيد، وبعض المناطق من جنوب سيناء.

وأعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، لكنها مصحوبة بارتفاع في نسب الرطوبة، والتي تعمل على زيادة الإحساس بالارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وذلك نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن العظمى تسجل على القاهرة الكبرى، 34 درجة مئوية خلال النهار، ويسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على المناطق الجنوبية للبلاد، منوهة بوجود زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار.

لمتابعة المزيد من التفاصيل حول حال الطقس، يرجى مشاهدة الفيديو التالي:

الطقس هيئة الأرصاد الدكتورة منار غانم شروق عادل

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