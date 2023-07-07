الحجز على ممتلكات كهربا والتهديد بإيقافه.. إيه الحكاية| فيديو

قدمت مذيعة “صدى البلد”، شروق عادل، تغطية خاصة عن اشتعال أزمة غرامة محمود عبد المنعم كهربا، نجم النادي الأهلي، لصالح نادي الزمالك، من جديد؛ عقب إرسال الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” خطابا إلى اتحاد الكرة.

ويوجه الاتحاد الدولي، من خلال الخطاب، إلى اللاعب “كهربا”، عقوبة حظر ممارسة النشاط الرياضي؛ حال عدم تنفيذ العقوبة، حيث تمسك نادي الزمالك من جانبه بسداد كهربا للغرامة.

وأعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن إجراءات الحجز على كهربا وعائلته، بينما يقوم محامي كهربا بكتابة مذكرة قانونية للـ"فيفا".

وأكد المستشار مرتضى منصور، أن المحامي الخاص بنادي الزمالك، أرسل شكوى جديدة إلى لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تفيد بأن محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، لم يسدد الغرامة المالية المستحقة للنادي الأبيض- والتي تخطت حاجز الـ 2 مليون دولار- في الموعد المحدد لها.

ولمتابعة المزيد من التفاصيل حول أزمة كهربا، يرجى مشاهدة الفيديو التالي: