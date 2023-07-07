6 ميداليات لمصر.. ختام البطولة الإفريقية للبوتشيا وتأهل الفراعنة لبارالمبياد باريس

اختتم مساء اليوم البطولة الأفريقية للبوتشيا، التي استضافتها مصر على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر لأول مرة في التاريخ.

ونجح المنتخب المصري في الحصول على 6 ميداليات، 4 ميداليات على المستوى الفردي وميدالية في الزوجي وميدالية في الفرق.

حصل سمير عبدالمعز على الميدالية الذهبية الأولي للفراعنة في منافسات الفردي ، كما حصلت أيضا تسنيم محمد على الميدالية الذهبية في الفردي.

وتوجت هناء علام بالميدالية الذهبية الثالثة للفراعنة، بينما حصل عبدالرحمن سعد على الميدالية الفضية الوحيدة لمصر.

وفي منافسات الزوجي نجح الثنائي هناء علام ومحمود نبوي التتويج بالميدالية الذهبية والتأهل لبارلمبياد باريس 2024 بينما حقق الفرق المكون من تسنيم محمد ومهند محمد وإسلام عمرو المركز الثالث وتوج بالبرونزية في منافسات الفرق ليصبح عدد ميداليات الفراعنه في البطولة الافريقية 6 ميداليات .

وأكد الدكتور أحمد آدم رئيس الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي، أنه سعيد بتأهل مصر لبارلمبياد باريس لأول مرة في التاريخ.

وقال رئيس الاتحاد المصري، إن النجاح الذي حققه منتخب مصر في البطولة هذا الموسم جيد للغاية مقارنة بالمشاركة في البطولة الماضية بجنوب أفريقيا.

ووجه أحمد آدم الشكر إلي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الدعم الكبير ووقوفه بجانب منتخب البوتشا طوال الفترة الماضية.

يذكر أن فريق الزوجى للبوتشيا هو أول من يتأهل فى الألعاب البارالمبية المصرية إلى دورة باريس 2024.

بعد أن نجح الثنائي هناء علام ومحمود نبوي في الحصول على الميدالية الذهبية بعد الفوز على المنتخب التونسي بمجموع المباراتين.

وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ مصر التي يتأهل فيها منتخب مصر للبوتشا لدورة الألعاب البارالمبية، كما تعد هذه الميدالية الذهبية الأولي لفراعنة البوتشيا في منافسات الزوجي.