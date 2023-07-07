عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

6 ميداليات لمصر.. ختام البطولة الإفريقية للبوتشيا وتأهل الفراعنة لبارالمبياد باريس

صدى البلد

اختتم مساء اليوم البطولة الأفريقية للبوتشيا، التي استضافتها مصر على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر لأول مرة في التاريخ.

ونجح المنتخب المصري في الحصول على 6 ميداليات، 4 ميداليات على المستوى الفردي وميدالية في الزوجي وميدالية في الفرق.

حصل سمير عبدالمعز على الميدالية الذهبية الأولي للفراعنة في منافسات الفردي ، كما حصلت أيضا تسنيم محمد على الميدالية الذهبية في الفردي.

 وتوجت هناء علام بالميدالية الذهبية الثالثة للفراعنة، بينما حصل عبدالرحمن سعد على الميدالية الفضية الوحيدة لمصر.

وفي منافسات الزوجي نجح الثنائي هناء علام ومحمود نبوي التتويج بالميدالية الذهبية والتأهل لبارلمبياد باريس 2024 بينما حقق الفرق المكون من تسنيم محمد ومهند محمد وإسلام عمرو المركز الثالث وتوج بالبرونزية في منافسات الفرق ليصبح عدد ميداليات الفراعنه في البطولة الافريقية 6 ميداليات .

وأكد الدكتور أحمد آدم رئيس الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي، أنه سعيد بتأهل مصر لبارلمبياد باريس لأول مرة في التاريخ.

وقال رئيس الاتحاد المصري، إن النجاح الذي حققه منتخب مصر في البطولة هذا الموسم جيد للغاية مقارنة بالمشاركة في البطولة الماضية بجنوب أفريقيا.

ووجه أحمد آدم الشكر إلي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الدعم الكبير ووقوفه بجانب منتخب البوتشا طوال الفترة الماضية.

يذكر أن فريق الزوجى للبوتشيا هو أول من يتأهل فى الألعاب البارالمبية المصرية إلى دورة باريس 2024. 
بعد أن نجح الثنائي هناء علام ومحمود نبوي في الحصول على الميدالية الذهبية بعد الفوز على المنتخب التونسي بمجموع المباراتين.

وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ مصر التي يتأهل فيها منتخب مصر للبوتشا لدورة الألعاب البارالمبية، كما تعد هذه الميدالية الذهبية الأولي لفراعنة البوتشيا في منافسات الزوجي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل محمد صلاح أهلاوي؟| تريزيجيه يفجر مفاجأة عن “الفرعون”.. مباراة الوداد كشفت المستور

الأهلي ينهي الاتفاق مع نجم فاركو.. تفاصيل

رغم التكتم الشديد| قصة مصرع ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان بعد دهسها في الساحل.. تفاصيل

الجو هيقلب.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ72 ساعة القادمة

تحت قيادة حسام البدري.. الصفاقسي يُقصي الهلال السوداني من البطولة العربية

الصفقة باظت .. أم صلال القطري يصدم نجم الأهلي

إجراء عاجل من البيت الأبيض بعد الكشف عن وجود كوكايين بداخله

فيديو رقصها بالمدرسة السبب | تصرف صادم من ابنة محمد رمضان

ترشيحاتنا

حسام صالح: دعم الشركة المتحدة للفن جزء من دورها الوطني

محتاج علاج على نفقة الدولة.. تفاصيل نقل الشاعر شوقي حجاب للعناية المركزة

مدينة جزائرية تسجل أعلى درجة حرارة صغرى على الإطلاق.. وصلت كام؟

أسعار البنزين والسولار| قرار عاجل من وزير التموين بشأن بيع المواد البترولية.. تفاصيل

محمد علي خير يوجه تحذيرا عاجلا للأمهات والآباء| فيديو

جوزيف عطية: بشجع الأهلي.. وطلعوا عليا إشاعة إن عندي أولاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سام وغير صالح .. احترس من شرب عصير القصب الأسود

فستان محتشم.. ياسمين علواني تخطف الأنظار بإطلالة مختلفة من حفل زفافها

تحذير .. مرض ينتشر بكثرة في الصيف

طبخ تمساح | شيف مكسيكي يثير غضب رواد مواقع التواصل .. اِعرف عقوبته

فيديو

سمكة قرش تهاجم 10 أشخاص في فلوريدا.. ماذا حدث؟

الحجز على ممتلكات كهربا والتهديد بإيقافه.. إيه الحكاية| فيديو

الجو هيقلب ودرجات الحرارة هتوصل لـ 40.. تحذير من حالة الطقس| فيديو

زرت عيادة الطبيب النفسي وأنا مش مغرور.. تصريحات مفاجأة وجريئة لـ عمرو مصطفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ