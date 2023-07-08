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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رجل يثير الجدل بتصرف غريب بعد وفاة زوجته.. لن تتوقع ماذا فعل؟

رجل يثير الجدل بتصرف
رجل يثير الجدل بتصرف صادم بعد وفاة زوجته

 

أثار رجل هندي يدعى فيجاي كومارا ويبلغ من العمر  70 عاما  الكثير من الجدل ، وذلك لقيامه بتصرف غريب بعد موت زوجته بسبب مرض السرطان وذلك منذ أربع سنوات.

 فقد قرر القيام بنحت تمثال رخامي مشابه لزوجته وقد استغرق صنع التمثال حوالي ستة أسابيع، وقد تم نحته ليشبه الزوجة تماما، وقد قام بنحته بشعر رمادي ملون ومرتدية ملابس هندي تقليدية ليخلد زوجته بطرق فريدة.

  وقال فيجاي كومارا  إنه أراد بذلك القيام بنقل فكرة أهمية الحب بين الزوجين حتى بعد الوفاة.

 

ووفقا لصحيفة  لصحيفة "تايمز أوف إنديا" لم يعد  فيجاي أول من قام بذلك حيث قام أحد الهنود أيضا بعد وفاة زوجته بدفع 2500 جنيها إسترلينيا لتصميم دمية تشبهها. 

فيما قام تاباس سانديليا، وهو يبلغ من العمر 65 عاما، بصنع تمثالا من السيليكون وذلك لشريكته الراحلة.

رجل هندي مرض السرطان نحت تمثال تمثال رخامي

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