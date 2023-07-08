معهد التناسليات الحيوانية وطب بيطرى جامعة بدر يوقعان بروتوكول تعاون لتدريب الطلاب

وقع د. مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية، بالتوقيع علي بروتوكول تعاون ، مع د. عادل عبدالخالق عميد كلية الطب البيطرى جامعة بدر، حيث قام باعتماد هذا البروتوكول كل من: د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور فوزى تركى رئيس جامعة بدر .

يأتي ذلك فى إطار سياسة مركز البحوث في التطوير المستمر لمنظومة البحث العلمي، و كذلك المساهمة الفاعلة في المشاريع القومية التي تخدم المجتمع واستمرارا للتعاون المشترك بين الزراعية معهد بحوث التناسليات الحيوانية والهيئات العلمية و البحثية المختلفة داخل وخارج جمهورية مصر العربية.

هذا وتضمن البروتوكول أوجه التعاون المشترك بين الجانبين ، والتي تشمل التدريب الصيفى لطلاب الكلية داخل الاقسام المختلفة بالمعهد ، وكذلك اشتراك الخريجيين من الكلية في الدورات التدريبية المتخصصة التي يقدمها المعهد مثل الفحص بالموجات الصوتية والمناظير التشخيصية والجراحية و التلقيح الاصطناعي و نقل الاجنة و تشخيص الامراض التناسلية والبرامج المختلفة لتجميد السائل المنوي وتجميع و تجميد البويضات خصوصا في الخيول العربية و الأجنبية و كذلك السلالات المتميزة من الابقار و الجاموس و الأغنام و الماعز.

كما شمل البروتوكول أيضا التعاون المشترك بين الجانبين في عقد المؤتمرات العلمية المشتركة والندوات وورش العمل وتقديم والمشاريع البحثية التطبيقية للجهات المانحة و دعم تبادل الخبرات والمشاركة في القوافل البيطرية المجانية التي تساهم في تقديم الخدمات البيطرية لصغار المربيين والقري الأكثر احتياجا مما يساهم في نقل الخبرات العلمية و العملية بين الباحثين من الجانبين .

جدير بالذكر أن كلية الطب البيطري جامعة بدر قد أبرمت بروتوكولات تعاون مع كليات الطب البيطري و المعاهد البحثية المتخصصة في علوم الطب البيطري المختلفة في المانيا ورومانيا والنمسا، وأن معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة هو اول مؤسسة علمية بحثية في مصر يتم ابرام بروتوكول تعاون معها من قبل جامعة بدر، مما يؤكد مدي التطور العلمي والمهارات العملية التي يتمتع بها الباحثين بالمعهد ، وكذلك الإمكانات التي تتمتع بها المعامل المختلفة والتي تهدف جميعها الي تطوير مهنة الطب البيطري في جمهورية مصر العربية والذي يؤدي بدورة الي تطوير الثروة الحيوانية والمحافظة علي صحة وسلامة الحيوان والانسان

كما يمثل هذا البروتوكول إضافة الي العديد من البروتوكولات التي ابرمها المعهد مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية و قطاع الامن الغذائي و إدارة الخدمات البيطرية التابعين للقوات المسلحة، و كذلك مستشفي مرتفعات الشرطة للخيول التابعة لاكاديمية الشرطة.