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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أربعة عروض من أندية مصرية لضم مدافع نادي الزمالك

صدى البلد

كشف مصدر مقرب من محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تلقيه عروضا من أندية محلية في الآونة الأخيرة، ترغب في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد المصدر وجود اهتمام من جانب 4 أندية لضم مدافع الزمالك في الميركاتو الصيفي ، هي المصري البورسعيدي والبنك الأهلي وفاركو وفيوتشر".

وينتهي عقد اللاعب مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ولم يحسم اللاعب موقفه من العروض التي تلقاها في ظل ارتباطه بعقد رسمي مع الفريق الأبيض.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فيوتشر المقبلة المقرر لها اليوم السبت، على ستاد السلام في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

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