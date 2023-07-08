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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| الأرصاد تحذر المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة.. وتراجع جديد في أسعار الذهب

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو ، اليوم ، السبت عدد من الموضوعات والقضايا المهمة ومن بينها :

 

الطماطم بـ 5 جنيهات.. أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت
شهدت أسعار بيع الفاكهة والخضار بأسواق محافظة القاهرة اليوم السبت 8 يوليو، استقرارا نسبيا فى بعض الأسعار، حيث عرضت مقدمة برنامج  “ 8 الصبح ” المذاع على فضائية “دي إم سي” أسعار الخضار والفاكهة.

 

علماء أحياء يكشفون سبب هجوم الحيتان على البشر .. فيديو
عرضت فضائية "العربية " تقريرا عن  علماء أحياء يفسرون سلوك مهاجمة الحيتان الرمادية للبشر .

وفسر علماء الأحياء، أن الحيتان الرمادية تقترب من البشر لانها تطلب المساعدة في اوقات معينة رغم انها ملقبة في المكسيك ب " الأسماك الشريرة" .

 

تراجع جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يفاجئ المشترين.. فيديو
يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، فالذهب اليوم سجل انخفاضا جديدًا، وعيار 18 انخفض لـ أقل من 1900 جنيه، وعيار 21 سجل 2190 جنيهًا، بعد أن سجل من قبل أكثر من 2800 جنيه.
 

زادت بنسبة 85%|ارتفاع معدلات الرطوبة بقوة والأرصاد تحذر من التعرض المباشر للشمس
أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية،  أن ارتفاع  معدلات نسبة الرطوبة هي التي تشعرنا بارتفاع درجات الحرارة، فقد تصل نسبة الرطوبة إلى ٨٥% على القاهرة والوجه البحري، وتصل الرطوبة إلى ٩٠ % على السواحل الشمالية للبلاد، لأن مثل هذه الأيام تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

 

بعد تحذيرات الأرصاد|4 نصائح مهمة عشان تحمي نفسك من أشعة الشمس
قال الدكتور حسن الفكهاني، أستاذ الجلدية والتناسلية بكلية طب المنيا، إن الشمس تمثل أهمية كبيرة في حياة الإنسان فهي مسئولة عن هرمون النمو عند الأطفال وتمد الجسم بعدد من الفيتامينات المهمة؛ ولكن التعرض لها بكثرة يؤدي إلى هرم الجلد (شيخوخة الجلد)، لافتًا إلى أن 75% من تجاعيد الجلد سببها الشمس.
 

القضاء على البيروقراطية.. شاهد أبرز مخرجات الحوار الوطني لتحقيق انفراجة استثمارية
استعرض الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار بـ الحوار الوطني مخرجات ملف الاستثمار، قائلًا: إنه تم عقد 4 جلسات تخص مجال الاستثمار، بجانب عقد جلسة مشتركة مع لجنة الصناعة وتعتبر هذه أول جلسة مشتركة بين لجنتين.
 

في إطار كوميدي.. خناقة قبل الهواء بين لميس سلامة والقيصر
استضافت الاعلامية  لميس سلامة  البلوجر صانع المحتوى " القيصر " في برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

 

أسعار الذهب اليوم السبت 8-7-2023.. فيديو
عرض برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي ، والذي يترأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم السبت 8-7-2023.

 

بايا الإيطالية.. مدينة الخطيئة ابتلعها البحر بعد انتشار الفسق والفجور | شاهد
رصدت فضائية العربية مدينة الخطيئة والفجور التي ابتلعها البحر ، فاتخذوها مكانا للفساد والفجور والافراط في ملذات الحياة، وكان منتجعهم الفاخر للحفلات غير الأخلاقية لكنها تهالكت وابتلعها البحر بمن فيها، لتصبح مدينة ملعونة غارقة في قاع البحر الأبيض المتوسط.

 

حر غير محتمل|الأرصاد تُحذر المواطنين: 3 ظواهر جوية تضرب البلاد
كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

التوك شو الطماطم اسعار الذهب الأرصاد الحوار الوطني الأرصاد الجوية

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