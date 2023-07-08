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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| إيمان العاصي تتعرض للاعتداء من جارها.. ووفاة نجمة فيلم Tarzan

أخبار الفن
أخبار الفن

 نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها وفاة نجمة فيلم Tarzan، انفصال ريكي مارتن عن زوجه السوري، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها: 

 

دعابة ورومانسية .. فيديو جديد من حفل زفاف ياسمينا العلواني

ظهرت الفنانة ياسمينا العلواني، في مقطع فيديو جديد من حفل زفافها الذي أقيم ليلة أمس الجمعة 7 يوليو في أحد الفنادق في مدينة السادس من أكتوبر.

وظهرت ياسمينا العلواني، في مقطع الفيديو وهي تداعب عريسها خلال جلسة التصوير التي جمعتهما في الفندق، قبل حفل الزفاف.

 

نانسي عجرم تحيي حفلا غنائيا في كازينو لبنان .. 3 أغسطس

تستعد الفنانة نانسي عجرم، لإحياء حفل غنائي ساهر لها في كازينو لبنان، بالعاصمة اللبنانية بيروت، ضمن سلسلة حفلات صيف 2023.

ويشارك نانسي عجرم حفل كازينو لبنان، يوم 3 أغسطس المطرب اللبناني جي مانوكيان، على أن تكون «عجرم» هي خاتمة الحفل.

 

إيرادات الأفلام أمس.. كريم عبد العزيز نمبر وان والبعبع يلاحقه

حققت الأفلام ليلة أمس إيرادات مرتفعة، حيث يشهد الموسم الحالي منافسة قوية بين مختلف الأعمال، أبرزها فيلم بيت الروبي للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم البعبع بطولة الفنان أمير كرارة، وفيلم تاج للفنان تامر حسني وفيلم مستر إكس للفنان أحمد فهمي.

 

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

حلت الفنانة إيمان العاصي، ضيفة على قناة LBC اللبنانية الفضائية، وتحدثت خلال اللقاء عن حياتها الفنية والخاصة، بكل صراحة.

وكشفت إيمان العاصي، خلال اللقاء عن تعرضها للتحرش من أحد جيرانها وهي طفلة صغيرة، وقالت إنها لا تنسى الواقعة ولا اسم الشخص رغم مرور سنوات على الواقعة.

 

عايزة صديق.. إيمان العاصي رفضت الزواج مرتين بعد طلاقي

حلت الفنانة إيمان العاصي، ضيفة على قناة LBC اللبنانية الفضائية، وتحدثت خلال اللقاء عن حياتها الفنية والخاصة، بكل صراحة.

وقالت إيمان العاصي في لقاءها، إنها ليست جاهزة للزواج مرة أخرى، لكنها تريد صديق يؤنسها الوحدة، وصرحت: «عايزة صديق.. يعني مش الجوز على قد ما عايزة بتقولوها انت على لبناني رفيق».

 

لديهما 4 أبناء.. انفصال المطرب ريكي مارتن عن زوجه جوان يوسف

كشفت تقارير إخبارية أجنبية، عن انفصال المطرب العالمي ريكي مارتن عن زوجه السوري جوان يوسف، بعد علاقة استمرت سنوات.

 

وفاة بيتا سانت جون بطلة Tarzan عن عمر يناهز 93 عاما

كشفت تقارير إخبارية أجنبية، عن وفاة النجمة العالمية بيتا سانت جون، نجمة فيلم Tarzan، عن عمر يناهز 93 عاما، بعد مسيرة فنية طويلة.

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