عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

إيمان العاصي
إيمان العاصي

حلت الفنانة إيمان العاصي، ضيفة على قناة LBC اللبنانية الفضائية، وتحدثت خلال اللقاء عن حياتها الفنية والخاصة، بكل صراحة. 

وكشفت إيمان العاصي، خلال اللقاء عن تعرضها للتحرش الجنسي من أحد جيرانها وهي طفلة صغيرة، وقالت إنها لا تنسى الواقعة ولا اسم الشخص رغم مرور سنوات على الواقعة. 

وقالت إيمان العاصي، إن هذا الشخص كان عامل ويجري صيانة داخل منزلهم وهي طفلة وخرجت أمها وتركتها معه لشراء بعض الأشياء، لأنهم كانوا لا يعتبرونه غريبا وهي كانت تقول له «عمو». 

وتابعت إيمان العاصي: فجأة انقطع التيار الكهربائي، وجلس هذا الشخص على كرسي في المنزل وجذبها نحوه وحاول تقبيلها وافتراسها جسديا، وتكتمت عن ذكر باقي التفاصيل ووصفتها بـ «عمل شئ مقرف». 

وأشارت إيمان العاصي، إلى أنها كانت تشعر بالخوف الشديد وكانت ترغب أن تأتي أمها بسرعة، وفجأة أتت فدخلت حجرتها مسرعة ورفضت اخبار أي شخص بما جرى لها.

إيمان العاصي وجعفر العمدة

من جهة أخرى ، ردت الفنانة إيمان العاصى على تصريحات الفنانة زينة بعد مشاركتهما معا فى مسلسل “جعفر العمدة” الذى قام ببطولته كل من محمد رمضان ومى كساب وإخراج وتأليف محمد سامى.

وقالت إيمان العاصى، فى لقاء ببرنامج et بالعربى إن ما قالته زينة بشأن بطولتها للعمل فإنه من المعروف أن محمد رمضان هو بطل العمل سواء كان ذلك قوبل بالرفض أو الموافقة عليه.

 وأضافت إيمان العاصى: “ليس هناك أى خلاف بينى وزينة ولكن كانت زينة منعزلة فى التصوير نظرا لأنها كانت تركزفى دورها فضلا عن أن طبيعة دورها على خلاف مع باقى نساء جعفر العمدة وبالتالى ليس هناك أى مشاكل بيننا”.

وتابعت إيمان العاصى: “أحب شخصية دلال لأنها شخصية قوية وتخطط لكل شيء ولا احب فيها الشر ولا أنظر لترتيباسمى على تتر العمل”.

 كانت زينة خرجت بعدد من التصريحات التى تؤكد انها بطلة مسلسل “جعفر العمدة” وهو الأمر الذى تسبب فى إثارةالجدل. 

إيمان العاصى

وحلت إيمان العاصى ضيفة على برنامج ممكن مع الإعلامية منى الشاذلى وجاوبت إيمان العاصي على سؤال الإعلامية منى الشاذلي، حول تغيير نهاية العمل، قائلة: مشهد المواجهة بيني وبين محمد رمضان هو أول مشهد تم تصويره في المسلسل والنهاية متغيرتش خالص ومكنتش أقدر أموت ابن جعفر في المسلسل الناس كانت تموتني".

وخلال الحلقة كشفت إيمان العاصى أنه عرض عليها أموال للكشف عن لغز مسلسل جعفر العمدة، والسر وراء اختفاء ابن جعفر، قائلة: "اتعرض عليا فلوس عشان أكشف عن مشهد النهاية، ويعرفوا مين اللى عمل كدة فى سيف". وتابعت: "كنت بقرأ الحلقة 30 فى البيت ع السرير ونمت، بنتي صورت السيناريو وعايزة تبعته لصاحباتها".

وقالت إيمان العاصي خلال لقائها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة "سي بي سي": "شخصية دلال في مسلسل جعفر العمدة، اتسببت في إن جات لي رسايل تهديد من الحلقة الـ19 والحلقة الـ20 وتهديد اني لو مرجعتيش ابن جعفر العمدة احنا هنيجي نخطف بنتك، واحنا هنعرف نجيب عنوانك وبعدين قلت اكيد الجمهور واعي وعارف اني بمثل وبعدين قالولي والنبي متعمليش حاجة في سيف واحنا هنسامحك".

إيمان العاصي الفنانة ايمان العاصي اخبار ايمان العاصى اعمال ايمان العاصي صور ايمان العاصي أبنة إيمان العاصي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأسماء| إبراهيم فايق يعلن عن صفقات الزمالك الجديدة

الدستورية ترفض بطلان مواد المواريث

تطورات أزمة غرامة محمود كهربا مع الزمالك

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

فضيحة بي بي سي.. اتهام نجم مشهور بدفع مبالغ باهظة لمراهق مقابل صور إباحية

بتوصية تلميذ جوارديولا .. تحرك إنجليزي لضم نجم الأهلي

عك كروي.. إبراهيم فايق يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ إمام عاشور

مصري بإمكانيات أوروبية| تفاصيل عرض نادي أسباني شهير لضم نجم الأهلي

موضوعات متعلقة

تامر عاشور يتصدر التريند بعد هجوم عمرو مصطفى عليه

صفاء أبو السعود تكشف عن رأيها في أغاني الذكاء الاصطناعي

بالقفطان الأبيض .. أصالة نصري تطرب جمهورها المغربي في حفل ساهر

رابح صقر يشعل حفل الجيمرز في الرياض بحضور كامل العدد

أخبار الفن| ابنة عمرو دياب بالمايوه مع صديقها.. زفاف ياسمينا العلواني

حسام عزت المرشح بالموسيقيين: يجب استثمار ودائع النقابة واستكمال إنجازات مصطفى كامل

محتاج علاج على نفقة الدولة.. تفاصيل نقل الشاعر شوقي حجاب للعناية المركزة

لقطة رومانسية مع زوجها.. ياسمينا العلواني تخضع لجلسة تصوير في حفل زفافها

ترشيحاتنا

3 أشخاص يتحرشون بالمترددين على مطعم بمدينة نصر .. والأمن يتدخل

قرار عاجل فى طعن مرتضى منصور على عزله من رئاسة الزمالك

الأولى إفريقيا والثانية عربيا.. مصر تجذب الاستثمارات بمليارات الدولارات| تفاصيل

السمنة .. تعريفها وطرق العلاج وكيفية الوقاية منها

الأخ الأكبر يقتل شقيقه الأصغر في بني سويف والسبب "الستات"

أسعار الذهب تنخفض 125 جنيها خلال الأسبوع الأول من يوليو.. اعرف السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق صادم من ناقد موضة على إطلالة يسرا في باريس

بنسبة 27%.. الموافقة على أول دواء لعلاج مرض الزهايمر في الولايات المتحدة  

5 عوامل تزيد من إصابتك بسرطان المثانة .. أخطرهم الأولى

بفستان غريب.. إطلالة أصالة في المغرب تثير الجدل

فيديو

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

أنا أول واحد.. نجيب ساويرس يكشف مفاجآت في لقائه بزعيم كوريا الشمالية| فيديوجراف

كشف دوافع جريمته.. تفاصيل علاقة مدنس القرآن المصري في روسيا بحارقه في السويد

رسالة لـ إمام عاشور ... قصة اضطهاد تريزيجيه في الأهلي ومحاولات قطر تجنيسه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ