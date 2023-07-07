أخبار الفن| ابنة عمرو دياب بالمايوه مع صديقها.. زفاف ياسمينا العلواني

ابنة عمرو دياب بالمايوه مع صديقها.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها حفل زفاف ياسمينا العلواني، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

ظهرت كنزي ابنة الفنان عمرو دياب مع صديقها على الشاطئ بالمايوه من خلال فيديو نشرته عبر حسابها على تيك توك.

يستعد الهضبة عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي ساهر له في الساحل الشمالي، يوم الجمعة 11 أغسطس المقبل، ضمن سلسلة حفلاته الصيفية هذا العام.

حرصت سيمون على تقديم أغنيتها الشهيرة " مش نظرة وابتسامة" برفقة الأطفال مساء اليوم على مسرح الماركيه.

قدمت الفنانة صفاء أبو السعود فقرات غنائية برفقة الأطفال في حفل مانحي الأمل على مسرح الماركيه مساء اليوم.

احتفلت الفنانة ياسمينا العلواني، مساء اليوم الجمعة 7 يوليو، بزفافها في أحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر بحضور الأهل والأصدقاء.

وجه الفنان علي الحجار الشكر للجمهور الذي رحب به ترحيبًا خاصًا، خلال حفله المقام مساء اليوم، على مسرح قاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية بوسط البلد.

خضعت الفنانة ياسمينا العلواني، لجلسة تصوير في حفل زفافها اليوم الجمعة، داخل الفندق المقام به الحفل في مدينة السادس من أكتوبر.

أبدع المطرب الكبير مدحت صالح في غناء "مقادير" للمطرب السعودي طلال مداح خلال حفل الاساتذة المقام بدار الأوبرا المصرية، وسط تفاعل كبير من الحاضرين، وتوجه بتحية لملحن الأغنية سراج عمر.

خطفت النجمة ليلى علوي قلوب متابعيها بفيديو وصور جديدة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، فى أحدث ظهور لها من الساحل الشمالي .

تعرض الشاعر الكبير شوقي حجاب، لأزمة صحية، نقل على أثرها إلى المستشفى، ودخل العناية المركزة؛ بسبب إصابته بالسرطان.