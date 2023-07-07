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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| ابنة عمرو دياب بالمايوه مع صديقها.. زفاف ياسمينا العلواني

أخبار الفن
أخبار الفن

ابنة عمرو دياب بالمايوه مع صديقها.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها حفل زفاف ياسمينا العلواني، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها: 

 

بـ المايوه .. ظهور صادم لـ ابنة عمرو دياب مع صديقها

ظهرت كنزي ابنة الفنان عمرو دياب مع صديقها على الشاطئ بالمايوه من خلال فيديو نشرته عبر حسابها على تيك توك.

 

عمرو دياب يحيي حفلا في الساحل الشمالي 11 أغسطس

يستعد الهضبة عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي ساهر له في الساحل الشمالي، يوم الجمعة 11 أغسطس المقبل، ضمن سلسلة حفلاته الصيفية هذا العام.

 

على مسرح الماركيه.. سيمون تغني "مش نظرة وابتسامة" مع الأطفال

حرصت سيمون على تقديم أغنيتها الشهيرة " مش نظرة وابتسامة" برفقة الأطفال مساء اليوم على مسرح الماركيه.

 

فرحة مصر.. صفاء أبو السعود تغني برفقة فتاة من مانحي الأمل على الماركيه

قدمت الفنانة صفاء أبو السعود فقرات غنائية برفقة الأطفال في حفل مانحي الأمل على مسرح الماركيه مساء اليوم.

 

الصور الأولى من حفل زفاف ياسمينا العلواني

احتفلت الفنانة ياسمينا العلواني، مساء اليوم الجمعة 7 يوليو، بزفافها في أحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر بحضور الأهل والأصدقاء.

 

نجوم الفن والإعلام في حفل علي الحجار بالجامعة الأمريكية

وجه الفنان علي الحجار الشكر للجمهور الذي رحب به ترحيبًا خاصًا، خلال حفله المقام مساء اليوم، على مسرح قاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية بوسط البلد.

 

لقطة رومانسية مع زوجها.. ياسمينا العلواني تخضع لجلسة تصوير في حفل زفافها

خضعت الفنانة ياسمينا العلواني، لجلسة تصوير في حفل زفافها اليوم الجمعة، داخل الفندق المقام به الحفل في مدينة السادس من أكتوبر.

 

مدحت صالح يبدع في غناء مقادير لـ طلال مداح بحفل "الأساتذة"

أبدع المطرب الكبير مدحت صالح في غناء "مقادير" للمطرب السعودي طلال مداح خلال حفل الاساتذة المقام بدار الأوبرا المصرية، وسط تفاعل كبير من الحاضرين، وتوجه بتحية لملحن الأغنية سراج عمر.

 

بـ كاش مايوه.. ليلى علوي بإطلالة ساحرة على الشاطئ

خطفت النجمة ليلى علوي قلوب متابعيها بفيديو وصور جديدة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، فى أحدث ظهور لها من الساحل الشمالي .

 

محتاج علاج على نفقة الدولة.. تفاصيل نقل الشاعر شوقي حجاب للعناية المركزة

تعرض الشاعر الكبير شوقي حجاب، لأزمة صحية، نقل على أثرها إلى المستشفى، ودخل العناية المركزة؛ بسبب إصابته بالسرطان.

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