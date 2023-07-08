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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

النور قطع وجاري عملي حاجة مقرفة .. اعترافات جريئة لـ إيمان العاصي

إيمان العاصي
إيمان العاصي

حلت الفنانة إيمان العاصي، ضيفة على قناة LBC اللبنانية الفضائية، وتحدثت خلال اللقاء عن حياتها الفنية والخاصة، بكل صراحة.

ويرصد موقع صدى البلد الإخباري في التقرير التالي، أبرز تصريحات إيمان العاصي. 

رفضت الزواج مرتين

وقالت إيمان العاصي في لقاءها، أنها ليست جاهزة للزواج مرة أخرى، لكنها تريد صديق يؤنسها الوحدة، وصرحت: «عايزة صديق.. يعني مش الجوز على قد ما عايزة بتقولوها انت على لبناني رفيق». 

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عايزة صديق.. إيمان العاصي رفضت الزواج مرتين بعد طلاقي

وحول وقوعها في الحب، قالت إيمان العاصي، إنها أحبت مرتين بعد طلاقها، مشيرة إلى أنها رفضت الزواج من الشخص الأول بسبب ابنتها رغم أنه كان به مواصفات تحبها لكنها رأت أنهما غير مناسبين، أما الثاني فرفضته لأنه كذاب.

إيمان العاصي تروي تفاصيل تعرضها للتحرش

وكشفت إيمان العاصي، خلال اللقاء عن تعرضها للتحرش من أحد جيرانها وهي طفلة صغيرة، وقالت إنها لا تنسى الواقعة ولا اسم الشخص رغم مرور سنوات على الواقعة. 

وقالت إيمان العاصي، إن هذا الشخص كان عامل ويجري صيانة داخل منزلهم وهي طفلة وخرجت أمها وتركتها معه لشراء بعض الأشياء، لأنهم كانوا لا يعتبرونه غريبا وهي كانت تقول له «عمو». 

وتابعت إيمان العاصي: فجأة انقطع التيار الكهربائي، وجلس هذا الشخص على كرسي في المنزل وجذبها نحوه وحاول تقبيلها وافتراسها جسديا، وتكتمت عن ذكر باقي التفاصيل ووصفتها بـ «عمل شئ مقرف». 

وأشارت إيمان العاصي، إلى أنها كانت تشعر بالخوف الشديد وكانت ترغب أن تأتي أمها بسرعة، وفجأة أتت فدخلت حجرتها مسرعة ورفضت إخبار أي شخص بما جرى لها.

إيمان العاصي وجعفر العمدة

من جهة أخرى ، ردت الفنانة إيمان العاصى على تصريحات الفنانة زينة بعد مشاركتهما معا فى مسلسل “جعفر العمدة” الذى قام ببطولته كل من محمد رمضان ومى كساب وإخراج وتأليف محمد سامى.

وقالت إيمان العاصى، فى لقاء ببرنامج et بالعربى إن ما قالته زينة بشأن بطولتها للعمل فإنه من المعروف أن محمد رمضان هو بطل العمل سواء كان ذلك قوبل بالرفض أو الموافقة عليه.

 وأضافت : “ليس هناك أى خلاف بينى وزينة ولكن كانت زينة منعزلة فى التصوير نظرا لأنها كانت تركز فى دورها فضلا عن أن طبيعة دورها على خلاف مع باقى نساء جعفر العمدة وبالتالى ليس هناك أى مشاكل بيننا”.

وتابعت إيمان العاصى: “أحب شخصية دلال لأنها شخصية قوية وتخطط لكل شيء ولا احب فيها الشر ولا أنظر لترتيباسمى على تتر العمل”.

 كانت زينة خرجت بعدد من التصريحات التى تؤكد انها بطلة مسلسل “جعفر العمدة” وهو الأمر الذى تسبب فى إثارة الجدل. 

إيمان العاصى

وحلت الفنانة إيمان العاصي ضيفة على برنامج ممكن مع الإعلامية منى الشاذلى وجاوبت إيمان العاصي على سؤال الإعلامية منى الشاذلي، حول تغيير نهاية العمل، قائلة: مشهد المواجهة بيني وبين محمد رمضان هو أول مشهد تم تصويره في المسلسل والنهاية متغيرتش خالص ومكنتش أقدر أموت ابن جعفر في المسلسل الناس كانت تموتني".

وخلال الحلقة كشفت إيمان العاصى أنه عرض عليها أموال للكشف عن لغز مسلسل جعفر العمدة، والسر وراء اختفاء ابن جعفر، قائلة: "اتعرض عليا فلوس عشان أكشف عن مشهد النهاية، ويعرفوا مين اللى عمل كدة فى سيف". وتابعت: "كنت بقرأ الحلقة 30 فى البيت ع السرير ونمت، بنتي صورت السيناريو وعايزة تبعته لصاحباتها".

وقالت إيمان العاصي خلال لقائها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة "سي بي سي": "شخصية دلال في مسلسل جعفر العمدة، اتسببت في إن جات لي رسايل تهديد من الحلقة الـ19 والحلقة الـ20 وتهديد اني لو مرجعتيش ابن جعفر العمدة احنا هنيجي نخطف بنتك، واحنا هنعرف نجيب عنوانك وبعدين قلت اكيد الجمهور واعي وعارف اني بمثل وبعدين قالولي والنبي متعمليش حاجة في سيف واحنا هنسامحك".

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