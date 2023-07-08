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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الباز : علي الحجار ومدحت صالح شكّلا جزءا كبيرًا من وجدان المصريين

مدحت صالح و علي الحجار
مدحت صالح و علي الحجار

قال الدكتور محمد الباز، إن الفنان علي الحجار، والفنان مدحت صالح قامتين كبار وشكلا جزءًا كبيرًا من وجدان المصريين.

وأضاف "الباز"، خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أنا أحب علي الحجار، ومدحت صالح لم التقِ به ولكن أحبه بشكل خاص وهو من المطربين الذين أحبهم واحتفظ بالإبقاء على صورته الفنية.

وأكد أن مشروع "الأساتذة"، هو  بدعم من دار الأوبرا والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويقدمه الفنان مدحت صالح، وعدد من نجوم دار الأوبرا.

وتابع، أنه يشهد  أن علي الحجار لديه مشروع "100 سنة غنا" ، وتحدث عنه كثيرًا ولا أحد ينكر أنه صاحب المشروع، وعندما أعلن مدحت صالح، عنه فالحجار له الحق أن يدافع عن مشروعه، مشيرًا إلى أن الأخير قال إن "مدحت صالح أعلن عن المشروع بنفس الكلمات التي كان يقولها بالبرامج".

وأكد "الباز"، أن حفل "الأساتذة" حقق نجاحًا كبيرًا في وقت نحتاجه خاصة أن مصر بعد 2011 تحتاج لإظهار رموزنا ونجومنا لأن البعض يأخذ تراثنا ويقدمه.

وأضاف، أن تجاوز علي الحجار صعب لأنه عندما يكون في بلد مطرب بحجم علي الحجار لا يجوز تجاهله وحفل الجامعة الأمريكية كان ناجحًا، مؤكدًا أنه لم يعجبه أن يكون به ناس تدعم علي الحجار لأنها ليست حربًا ولا يجوز أن تكون حربًا.

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