أخبار السيارات | السعر الجديد لأرخص MG في مصر.. بأقل سعر اركب سيارة يابانية "زيرو" أوتوماتيك.. قائمة بأسعار سيارات بيجو 2023

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

شهدت السيارة MG 5 زيادة سعرية جديدة خلال شهر يوليو الجاري، حيث ارتفعت اسعار السيارة بقيمة قدرها 30 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المطروحة بالسوق المصري، وعلى الرغم من تلك الزيادة تظل هذه النسخة هي ارخص سيارة تقدمها MG في مصر.

مازالت السيارة سوزوكي سيلاريو هي أرخص نسخة ذات ناقل سرعات أوتوماتيكي يقدمها الصانع الياباني في مصر، بالرغم من طرح فئات منها بناقل سرعات يدوي، وتأتي هذه السيارة باطلالة الهاتشباك صغيرة الحجم، مع باقة من التجهيزات وبسعر يبدأ من 399.900 جنيه للفئة الأولى.

تقدم شركة BMW الكثير من السيارات المتنوعة داخل السوق المصري، ومنها النسخة X2 ذات الطابع الرياضي، والتي تقدم عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع سعر ينافس الكثير من السيارات الصينية بعد ارتفاع اسعارها الرسمية وقيمة الاوفر برايس.

شهدت بداية شهر يوليو الجاري زيادات سعرية جديدة شملت عدد كبير من السيارات، ومنها النسخة شانجان CS55 PLUS موديل 2024 والتي جاءت بزيادة قدرها 65 الف جنيه، وزيادة تراوحت بين 40 ألف و 50 ألف جنيه للنسخة SC35 PLUS موديل 2024، بالاضافة إلى زيادة قدرها 50 ألف جنيه للنسخة هيونداي النترا HD.

تقدم شركة نيسان اليابانية، الكثير من السيارات داخل السوق العالمي والمحلي، ومنها النسخة "صني" موديل 2024، والتي تعد واحدة من أشهر سيارات السيدان داخل الشارع المصري، حيث يتم طرحها محليًا بسعر رسمي يبدأ من 485.400 جنيه، وعبر 4 فئات من التجهيزات.

استطاعت شركة BMW عملاقة تصنيع السيارات الألمانية، أن تقدم الكثير من السيارات القوية داخل السوق العالمي والمحلي، ومنها النسخة الشهيرة M4 موديل 2023 والتي تنتمي إلى طرازات السيدان، حيث تحظى تلك النسخة على شعبية كبيرة بين محبي اصدارات الصانع الالماني، نسبة إلى قدراتها الفنية المميزة وتصميمها الخارجي.

تقدم شركة بيجو عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية، الكثير من الإصدارات المتنوعة داخل السوق المصري، سواء من فئة السيدان من النسخة 301 والتي تقدم عبر فئتين من التجهيزات، أو النسخة الرياضية من عائلة الكروس أوفر 2008، والسيارة 508 الشبابية، إلى جانب السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام من فئة الـ SUV وهم بيحو 3008 و 5008 جميعهم يحمل موديلات 2023.

تواصل شركة ام جي من تألقها عالميًا، بعد أن كشفت النقاب عن نسختها الجديدة MG4 XPower والتي تأتي بالكثير من التجهيزات القوية، إلى جانب تصمميها الخارجي المميز، من فئة السيارات الرياضية "كروس اوفر".