أخبار التكنولوجيا| إيلون ماسك يخرج عن صمته ويسخر من تطبيق Threads.. وهاتف آيفون iPhone 15 Pro Max سيحتاج لقرض

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تستعد شركة Huawei هواوي الصينية لإطلاق هاتف جديد للفئة المتوسطة والشبابية من فئة نوفا Nova المميزة، حيث سيصدر تحت اسم Nova Y62 Plus، وسيقدم عددا من الإمكانات والقدرات الفائقة.



في الوقت الذي يرتفع فيه أعداد المشاركين والمستخدمون لتطبيق Threads الجديد من شركة ميتا، يحقق بديل آخر لـ تويتر Twitter، إنجازًا خاصًا به، حيث أنه وفقا لتحليل جديد من Data.ai فإن منصة Bluesky المملوكة للمؤسس المشارك لـ تويتر والرئيس التنفيذي الأسبق، جاك دورسي، شهدت عمليات تحميل واسعة.



يبحث راغبو شراء الهواتف الذكية عن هواتف مميزة بأسعار مناسبة، حيث يعد ارتفاع أسعار الهواتف الذكية عائقا كبيرا للمشترين من جميع الفئات، ومع ذلك تتميز عدد من الهواتف التي تطلقها ككبرى الشركات بمواصفات جيدة للغاية مع أسعار مناسبة.



قرر المالك الجديد لشركة Twitter تويتر، إيلون ماسك مقاضاة شركة المحاماة Wachtell Lipton والتي مثلته أثناء إنهاء صفقة تويتر، حث يرى ماسك أن الشركة استغلته وتلاعبت به مطالبا بضرورة تعويضه مبلغ 90 مليون دولار.



بعد وصوله لعشرات الملايين من المستخدمين، سخر مالك Twitter تويتر، إيلون ماسك، من تطبيق Threads المملوك لشركة ميتا، حيث اعتبر أن تطبيق Threads الجديد هو مجرد نسخة مكررة بدون روح من تطبيق إنستجرام ولكن دون صور.



يبدو أن اقتناء هاتف آيفون القادم iPhone 15 Pro Max سيكون حلما صعب المنال بالنسبة للكثيرين، فبعد الصدمة التي خلفها سعر هاتف iPhone 14 Pro Max والتي تخطى سعره 52 ألف جنيه للنسخة الأساسية في بعض المتاجر، كشفت تقارير أن سعر iPhone 15 Pro Max ربما سيحتاج لقرض أو سيمثل ثمنه ربما ثروة كبيرة لراغبي الشراء في بعض الأسواق العالمية.