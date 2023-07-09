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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| إيلون ماسك يخرج عن صمته ويسخر من تطبيق Threads.. وهاتف آيفون iPhone 15 Pro Max سيحتاج لقرض

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

هواوي تقلب موازين الأسواق بموبايل نوفا Nova جديد.. مواصفات


تستعد شركة Huawei هواوي الصينية لإطلاق هاتف جديد للفئة المتوسطة والشبابية من فئة نوفا Nova المميزة، حيث سيصدر تحت اسم  Nova Y62 Plus، وسيقدم عددا من الإمكانات والقدرات الفائقة.

 

مؤسس تويتر يستعد للقضاء على الموقع و Threads بمنصة Bluesky اللامركزية


في الوقت الذي يرتفع فيه أعداد المشاركين والمستخدمون لتطبيق Threads الجديد من شركة ميتا، يحقق بديل آخر لـ تويتر Twitter، إنجازًا خاصًا به، حيث أنه وفقا لتحليل جديد من Data.ai فإن منصة Bluesky المملوكة للمؤسس المشارك لـ تويتر والرئيس التنفيذي الأسبق، جاك دورسي، شهدت عمليات تحميل واسعة.

 

كاميرا 50 ميجابكسل وبطارية 5000 مللي أمبير.. أفضل موبايل سامسونج بسعر مناسب


يبحث راغبو شراء الهواتف الذكية عن هواتف مميزة بأسعار مناسبة، حيث يعد ارتفاع أسعار الهواتف الذكية عائقا كبيرا للمشترين من جميع الفئات، ومع ذلك تتميز عدد من الهواتف التي تطلقها ككبرى الشركات بمواصفات جيدة للغاية مع أسعار مناسبة.

 

ورطته في شراء تويتر .. إيلون ماسك يقاضي شركة محاماة مثلته لإتمام الصفقة


قرر المالك الجديد لشركة Twitter تويتر، إيلون ماسك مقاضاة شركة المحاماة Wachtell Lipton والتي مثلته أثناء إنهاء صفقة تويتر، حث يرى ماسك أن الشركة استغلته وتلاعبت به مطالبا بضرورة تعويضه مبلغ 90 مليون دولار.  

 

إيلون ماسك يخرج عن صمته ويسخر من تطبيق Threads


بعد وصوله لعشرات الملايين من المستخدمين، سخر مالك Twitter تويتر، إيلون ماسك، من تطبيق Threads المملوك لشركة ميتا، حيث اعتبر أن تطبيق Threads الجديد هو مجرد نسخة مكررة بدون روح من تطبيق إنستجرام ولكن دون صور.

 

سيحتاج لقرض .. مفاجأة غير سارة عن سعر هاتف آيفون iPhone 15 Pro Max


يبدو أن اقتناء هاتف آيفون القادم  iPhone 15 Pro Max سيكون حلما صعب المنال بالنسبة للكثيرين، فبعد الصدمة التي خلفها سعر هاتف iPhone 14 Pro Max والتي تخطى سعره 52 ألف جنيه للنسخة الأساسية في بعض المتاجر، كشفت تقارير أن سعر iPhone 15 Pro Max ربما سيحتاج لقرض أو سيمثل ثمنه ربما ثروة كبيرة لراغبي الشراء في بعض الأسواق العالمية.

 

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