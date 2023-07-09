بسبب فوكوشيما النووية.. كوريا الشمالية تتهم وكالة الطاقة الذرية بازدواجية المعايير

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، أن دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية لخطة اليابان بشأن تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية يعتبر "قرارًا غير عادل" ويكشف عن "معايير مزدوجة" تتبعها الوكالة.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، تمت الموافقة رسميًا يوم الجمعة من قبل سلطة الرقابة النووية اليابانية على إطلاق مياه ملوثة نوويًا من محطة فوكوشيما، وذلك بعد دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية لهذا القرار.

وفي عام 2011، تعرضت محطة فوكوشيما النووية في اليابان لكارثة بعد وقوع زلزال وتسونامي قويين، إذ تضررت مفاعلات المحطة، مما أدى إلى تسرب كبير للمواد المشعة وتلوث المياه في المنطقة المحيطة. ومنذ ذلك الحين، بذلت اليابان جهودًا كبيرة لمواجهة تلك الأزمة النووية المستمرة.

من جانبه، قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أمس السبت إنه لا يوجد خلاف داخلي حول التقرير الشامل الذى نشرته الوكالة حول خطة اليابان لتصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما النووية المعطلة.

وأوضح في مقابلة مع وكالة “يونهاب” أنه "لا يوجد خلاف. هذا هو التقرير الشامل النهائي للوكالة الدولية للطاقة الذرية ولم يأتني أي خبير قائلا إنه لا يوافق على محتواه".