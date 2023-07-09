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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عبد الباسط حمودة وسيمون.. تعرف على جدول حفلات ساقية الصاوي لشهر يوليو

صدى البلد

تقدم ساقية الصاوي خلال  شهر يوليو 2023، عدد من الحفلات المتميزة، أبرزها حفل عبد الباسط حمودة وسيمون، ونرصد فى السطور التالية تفاصيل حفلات شهر يوليو.

 

عبد الباسط حمودة

يستعد المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة لإحياء حفل غنائي بساقية الصاوى يوم 15 يوليو الجارى، ومن المقرر أن يبدأ فى تمام الثامنة مساءً.

وتم طرح التذاكر بـ 6 فئات: 

الأولى بسعر 320 جنيها

الفئة الثانية 360 جنيها

الفئة الثالثة 400 جنيه

الفئة الرابعة 440 جنيها 

الفئة الخامسة 480 جنيها

الفئة السادسة 520 جنيها

وشهدت أسعار الحفل انتقادات واسعة من قبل عدد كبير من جمهور ومحبى عبد الباسط حمودة.

 

سيمون

تستعد  الفنانة سيمون لإحياء حفلًا غنائيًا على مسرح ساقية الصاوى يوم 22 من شهر يوليو الجارى ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الثامنة مساء.

ومن ناحية أخرى نعت  الفنانة سيمون الفنانة على  وفاة الفنان علاء عبد الخالق قائلة :" كانت صدمة للجميع وأن من حظها الجميل أن الراحل علاء عبد الخالق كان يسبقها في المجال الفني لكنهم قاموا بعمل حفلات كثيره جدا وافراح معا.

‏وتابعت سيمون خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامي "مصطفى شردي"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الراحل علاء عبد الخالق كان خلوق جدا وأغلب أصدقائه يتحدثوا عن أخلاقه و كان دائما هادئ.

 

مسلم

يستعد المطرب مسلم لإحياء حفل غنائي يوم 20 يوليو الجارى على مسرح ساقية الصاوى فى تمام الثامنة مساءً، كما تم طرح تذاكر حفل مسلم بسعر موحد 250 جنيهًا.

 

طرح المطرب مسلم، على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو أغنيته "سابوك فى البيت" وهى الأغنية الثالثة، من ألبومه الجديد والأغنية درامية اجتماعية، يهديها إلى روح والده.

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