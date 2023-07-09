إبليس من الجن أم الملائكة؟.. كيف يتم التأكد من صحة الحديث؟.. وهل يجوز عمل الزوجة دون إذن؟ علي جمعة يجيب

كشف الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، خلال لقائه ببرنامج “من مصر”، على شاشة سي بي سي، عن بعض القضايا منها كيف يتم التأكد من صحة الحديث؟، وهل إبليس من الجن أم من الملائكة؟

حديث البطاقة

حيث بشر الدكتورعلي جمعة، خلال حلقته الأسبوعية من يقعون في المعصية ثم يشعرون بالحزن بعدها، مؤكداً أن لهم يوم القيامة بشرى عظيمة تغير مسار حياتهم.

وقال إنه قد ذكر المحدثون قصة تسمى بحديث البطاقة، موضحاً أن حديث البطاقة يقول بأن يوم القيامة يؤتى برجل وينصب له بميزان، فيؤتى بسيئاته فتكون في سجلات تصل لعنان السماء، وقالوا هل تنكر من هذه شيء، قال لا، فعلتها كلها، هل لك من حسنة؟، قال: لا أذكر لنفسي حسنة، قالوا: اليوم لا يظلم أحد في هذا الموقف، ولك عندنا حسنة، من كثرة المعصية كانت له طاعة لله تعالى تتمثل في حزنه والرفض لهذه المعصية والدعاء بأن فلم يرتكبها بأنه مستحل لها ومجاهر بما فعل ومفتخر، فيقدم له بطاقة، فيقول أتسخرون مني، قالوا: لا يظلم أحد لدينا ووضعت في الكفة الأخرى فتطير السجلات في الكافة الأخرى. فيتعجب الرجل فيقول أنه كان يقول لا إله إلا الله خالصة من قلبه، فلم يقلها مرة بل إنه يتعايش بها ويفعل شروطها.

حكم عمل الزوجة دون إذن

كما أجاب على سؤال: هل يجب أن تستأذن الزوجة في حال رغبتها بالعمل؟، قائلا:" ربنا جعل هذه الأمور مبنية على العرف وأمرنا بهذا، فالعلاقة الزوجية تنشأ عن عقد واتفاق إرادتين ولا يوجد عقد بالإكراه، موضحاً أن هذا العقد مبني على العرف وعرف البلاد أن المرأة تعمل للمساعدة، فلو أراد غيره لاتفق".

وبين أن القضية ابتداءً أنه إذا سكتوا تذهب للعمل، مشيراً إلى أن هناك من يقول: "عاوز امرأة متشتغلش"، فنتفق على هذا العقد، فأولى شرط ما اشترط في الزواج.

وأوضح علي جمعة، في بيانه معنى أحيط بثمره الواردة في سورة الكهف: أي هلك، أحاط به العدو أهلكه.

وذكر الطبري في تفسيره:"وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا (42)"، القول في تأويل قوله تعالى : وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا (42).

هل إبليس من الجن أم من الملائكة؟

كما أجاب عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن سؤال يشغل بال الكثير من الناس وهو: هل إبليس من الجن أم من الملائكة؟

وقال، إن إبليس من الجن بنص القرآن الكريم ، في قوله تعالى (وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ)، موضحا أنه لا يوجد في القرآن أن إبليس كان طاووس الملائكة ، ولكنه كان حاضرا للأمر الإلهي ، ويصدق ذلك قوله تعالى (ذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ).

وأشار إلى أن إبليس كان حاضرا مع الملائكة وقت الأمر الإلهي بالسجود لآدم ، ولكنه كان من الجن ورفض الامتثال لأمر الله تعالى وأبى واستكبر.

التبث من الحديث

فيما قال علي جمعة:" هناك 21 علم للإجابة على هذا السؤال، كل علم له تخصصات، وأفنوا حياتهم في بناء هذا الخضم الهائل التوثيقي الذي لا يوجد له مثيل في تاريخ أي أمة، علم الرواية، الدراية، الجرح والتعديل، الرجال، المصطلح، وهكذا".

وبين أنهم حرصوا على تسجيل كل معلومة تخص الرواة، وهناك تسجيل لأكبر اسم صحابي وأصغر اسم، وغيرها من المعلومات، وتم نقل هذه البيانات من المجلدات إلى الكمبيوتر عند اختراعه".

وأوضح أن هناك 1700 صحابي ناقل للحديث عن النبي، وهناك 15 صحابي هم الأكثر رواية عن النبي، وأن هناك 900 صحابي نقل حديثاً واحداً.

ولفت إلى أن الإمام البخاري ليس كتاب فقط، بل إن هناك أمة قامت عليه، مشيراً إلى أن هناك أكثر من مصدر للتثبت من الحديث خاصة إذا كانت الرواية جاءت عبر أكثر من صحابي، وأنه قد ينفرد الراوي فيكون العرض على الكتاب والسنة.

وشدد على أن هناك درجات في الحديث منها "ثقة ثقة، أمير المؤمنين في الحديث كالإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، صدوق، ثقة، ولا بأس به إلى آخر درجات الحديث السبع.

مؤكداً أن هناك علماء حديث كثر في عهدنا يمكن سؤالهم عن صحة ما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم منهم : الدكتور أحمد عمر هاشم، والدكتور أحمد معبد من كبار العلماء، والدكتور محمد أبو هاشم، والدكتور أسامة الأزهري، وغيرهم.

ضوابط رؤية الطفل

أجاب الدكتور علي جمعة ، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن سؤال يستفسر عن ضوابط رؤية الطفل والاستضافة بين الآباء والأمهات بعد الطلاق.

وقال علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، إن هذه الأزمة ستظل مستمرة ، لأن الآباء والأمهات يستعملون الأطفال في الانتقام من الطرف الآخر.

وأكد أن الرؤية والاستضافة يجب أن تكون وتتم في جو من الوئام والسلام ، والتعامل مع الطرف الآخر بإنسانية واحترام .

وأشار إلى أنه يجب أن تكون هناك رؤية واستضافة من الأب إلى الطفل ، ويجب أن يعلي كل طرف مصلحة الأطفال ويجنبوا الأطفال مشاكل الكبار، حتى ينشئوا بدون مشاكل نفسية يتعرضون لها.