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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 6 أشخاص في تحطم طائرة خاصة في أمريكا

صدى البلد

أعلنت السلطات المحلية الأمريكية إن ستة أشخاص كانوا على متن طائرة صغيرة لقوا حتفهم عندما تحطمت طائرتهم واحترقت في منطقة مفتوحة قرب مطار على مشارف لوس أنجلوس.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية في بيان إن الطائرة من طراز سيسنا سي 550 أقلعت من مدينة لاس فيجاس وتحطمت بالقرب من مطار (فرنش فالي) في مقاطعة ريفرسايد، حسبما أفادت رويترز.

تحطم طائرة أمريكية في كاليفورنيا ومقتل جميع ركابها

وذكر إليوت سيمبسون وهو محقق طيران بمجلس سلامة النقل الوطني في إفادة صحفية أن الركاب والطيار الذين لقوا حتفهم جميعهم من البالغين.

وأضاف أن الطائرة الخاصة تحطمت على بعد 150 مترا تقريبا من مدرج مطار صغير بعدما حاولت الهبوط بمساعدة النظام الآلي بسبب أحوال جوية في المنطقة أدت إلى تعذر الرؤية.

وأشار إلى أن الظروف وقتها بدت أنها تفي بمعايير الحد الأدنى للهبوط في المطار.

وأضافت السلطات إن في الرابع من يوليو تحطمت طائرة صغيرة على متنها أربعة ركاب بالقرب من نفس المطار مما أسفر عن وفاة الطيار وإصابة ثلاثة شبان.

وأظهر مقطع مصور جوي نقلته وسائل إعلام محلية حطاما محترقا على شكل طائرة صغيرة في جزء من منطقة مفتوحة في شارع مقابل للمطار.

وقال مكتب قائد الشرطة في مقاطعة ريفرسايد، إن المسؤولين الذين تعاملوا مع الحادث حددوا موقع طائرة التهمتها النيران بالكامل في المنطقة المفتوحة وأعلنوا وفاة ستة أشخاص كانوا على متنها في موقع الحادث.

 

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