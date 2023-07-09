بعد مقتل 22 وإصابة العشرات في أم درمان..بيان عاجل من الأمم المتحدة

أدانت الأمم المتحدة، اليوم الأحد ، الغارة الجوية التي استهدفت مدينة أم درمان أمس ، والتي أسفرت عن مصرع 22 شخصا وإصابة العشرات.

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن أنطونيو جوتيريش "يدين الغارة الجوية في أم درمان بالسودان، التي أسفرت عن مقتل 22 شخصا على الأقل"، حسبما نقلت أسوشيتيد فرانس برس.

وأعرب جوتيريش، عن "قلقه إزاء التقارير التي تتحدث عن تجدد القتال في ولايات شمال كردفان وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وندد بـ"التجاهل التام للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان" معتبرا أن هذا "أمر خطير ومقلق".

وجدد دعوته إلى وقف القتال و"الالتزام بالوقف الدائم للأعمال العدائية".

وأعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم أمس السبت، مصرع 22 مدني وعشرات الجرحى وذلك جراء قصف بالطيران منطقة دار السلام العامرية في أم درمان، فجر يوم السبت.