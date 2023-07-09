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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. أوبو تكتسح الأسواق بتشكيلة Reno الجديدة.. ازاي تفتح أي مواقع مدفوعة ببلاش تماما

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

بسعر منافس.. أوبو تكتسح الأسواق بتشكيلة Reno الجديدة

 

بدأت شركة أوبو Oppo، في طرح سلسلة Oppo Reno 10 التي تم إطلاقها في الصين في مايو الماضي، في بعض الأسواق الدولية، وتتكون تشكيلة الفئة المتوسطة الجديدة من ثلاثة هواتف ذكية هي:  Reno 10 و Reno 10 Pro و Reno 10 Pro +.

 

5 نصائح مهمة لـ تحسين عمر بطارية هواتف شاومي

 

تشتهر هواتف شاومي Xiaomi بميزاتها وأدائها الرائع، ومع ذلك، فإن أحد المجالات التي يمكن أن تقصر في بعض الأحيان هو عمر البطارية، إذا كنت تتطلع إلى تحقيق أقصى استفادة من بطارية هاتفك، سنوضح لك في هذا المقال بعض النصائح لـ تحسين عمر بطارية هواتف شاومي.

 

5 تطبيقات تشبه تويتر أحدثها ثريدز Threads.. تعرف عليها

 

لم يتسبب شراء إيلون ماسك Elon Musk، لشركة تويتر Twitter (حتى الآن) في تدمير الشبكة الاجتماعية كما توقع البعض، ولكن قد يقضى منافسه الجديد ثريدز الذي أطلقته شركة "ميتا" يوم الأربعاء الماضي، على شعبية التطبيق كأفضل منصة للمنشورات النصية في العالم.

 

ازاي تفتح أي مواقع مدفوعة ببلاش تماما؟.. خطوات بسيطة

 

 يجب على القراء الانتباه إلى أن فتح المواقع المدفوعة بدون اشتراك قد ينتهك حقوق الملكية الفكرية والقانون. يجب على القراء عدم محاولة تطبيق هذه الطريقة دون الحصول على إذن صريح من مالك الموقع.

 

عرض الأحد.. اشتري أحدث موبايل شاومي ب 2180 جنيها فقط

 

على الرغم من انتهاء مواسم الأعياد والتخفيضات إلا أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر يوليو.

ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على هاتف شاومي Redmi A2 في موقع أمازون الهند، ليبلغ سعر الهاتف بعد الخصم إلى 5899 روبية هندية (أي ما يعادل 2180 جنيه مصري ).

 

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