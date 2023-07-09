عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

 95 جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 4.1% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، بينما ارتفعت الأوقية عالميا بنسبة 0.3 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 95 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع.

txt

هدوء حذر يسيطر على سوق الذهب اليوم.. وهذا سعر عيار 21 الآن

txt

أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 9 يوليو 2023 

txt

رجعت تاني.. انخفاض جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 9-7-2023

txt

رسميا.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للعاملين بالدولة

 افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات صباح يوم الإثنين الماضي عند مستوى 2270 جنيهًا، وارتفع إلى مستوى 2320 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2175 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 5 دولارات، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1920 دولارًا، وارتفعت لمستوى 1935 دولارًا، وتراجعت لمستوى 1905 دولارات.

واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1925 دولارًا، وذلك بعد أن أظهر تقرير الوظائف الأمريكية تراجع حجم الوظائف المقدمة في يونيو الماضي، ما عزز من تهدئة المخاوف من استمرار الفيدرالي الأمريكي في تبني سياسة أكثر تشددًا، ورفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وأضاف سعيد إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2486 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 1864 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 1450 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 17400 جنيه.

وأشار إمبابي، إلى أن أسعار الذهب تشهد حالة من الاستقرار والهدوء في حركة المبيعات، على الرغم من الاستقرار النسبي للأسعار، نتيجة استقرار سعر صرف الدولار بالسوق الموازي، مع تزايد التوقعات بعدم خفض قيمة الجنيه أمام الدولار، بجانب تراجع الأسعار بالبورصة العالمية، لتتحرك في نطاق ضيق فوق مستوى 1900 دولار.

وأضاف، أن حالة الضبابية وعدم اليقين، مازالت تسيطر على الأسواق العالمية، وتحديد نهج السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي وتحديد مصير أسعار الفائدة، وتداعيات الاستمرار في رفع معدلات الفائدة على القطاع المصرفي والنمو الاقتصادي
 

الذهب اسعار الذهب تجارة الذهب جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل أدنى مستوياته

رفض مصافحته.. نجم المنتخب الأولمبي يحرج فوزي لقجع على منصة التتويج |شاهد

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

لعزله من الزمالك.. حكم نهائى ضد مرتضى منصور

هبة قطب تكشف عادة تفعلها المرأة تفسد العلاقة الزوجية

بعد عزل مرتضى منصور.. تفاصيل جديدة في انتخابات وعمومية نادي الزمالك

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

الحق اشتري| انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبيض.. وتوقعات بوصول الأرز إلى 15 جنيها

موضوعات متعلقة

سعد الدين: مصر تتصدر كبار مٌنتجى الغاز والطاقة النظيفة فى العالم خلال 10 سنوات

أمين صندوق "الغرف التجارية" يستعرض الدور المجتمعي لدعم المواطنين وضبط السوق

هيرمس: إدراج طاقة عربية الأكبر في السوق المصري منذ عام 2021

سلامة الغذاء: شن حملات مكثفة على السلاسل التجارية خلال عيد الأضحى

بروتوكول تعاون بين جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة و"المقاولون العرب"

توصيات من شعبة المستوردين بغرفة القاهرة لتخفيف الأزمة الاقتصادية

مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

الدولار مستقر مع استمرار متانة الاقتصاد الأمريكي

ترشيحاتنا

تكافل وكرامة.. التضامن الإجتماعي: نقدم دعم كامل للأشخاص ذوي الهمم بقيمة 5.2 مليار جنيها

بيان عاجل من أردوغان بشأن حرق المصحف والإعتداء علي الإسلام

"النواب" يوافق على مشروعي بقانون لمنح إلتزام تشغيل وإعادة تسليم محطتين شرق بورسعيد

فشل أخلاقي..بيان شديد اللهجة من إيران حول انتهاكات الاحتلال في جنين

فرض رسوم إغراق على واردات الحديد من الصين وتركيا وأوكرانيا

تحركات رسمية.. إبراهيم فايق يكشف أخر تطورات صفقة إمام عاشور مع الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجسم بيهاجم نفسه .. 37 علامة تكشف الإصابة بمرض غامض

شاهد.. أبرز أنشطة وفعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يونيو

مقطع فيديو لرجل يعثر على خاتم في البحر.. لن تصدق ماذا وجد

مش هتصدق شكلها.. ياسمين عيد العزيز بملامح صادمة فى أحدث ظهور لها

فيديو

حريق جمصة .. إخلاء عمارتين وسقوط ضحايا

الذهب يتراجع بقوة وعيار 21 يسجل أدنى مستوى منذ فترة .. شاهد

فيديو غامض بالساحل الشمالي يكشف سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان|فيديوجراف

مقطع يحبس الأنفاس.. شاهد سمكة قرش تقترب من سباح بأحد الشواطئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

اﻟﻤﺰﻳﺪ