 95 جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 4.1% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، بينما ارتفعت الأوقية عالميا بنسبة 0.3 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 95 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع.

افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات صباح يوم الإثنين الماضي عند مستوى 2270 جنيهًا، وارتفع إلى مستوى 2320 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2175 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 5 دولارات، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1920 دولارًا، وارتفعت لمستوى 1935 دولارًا، وتراجعت لمستوى 1905 دولارات.

واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1925 دولارًا، وذلك بعد أن أظهر تقرير الوظائف الأمريكية تراجع حجم الوظائف المقدمة في يونيو الماضي، ما عزز من تهدئة المخاوف من استمرار الفيدرالي الأمريكي في تبني سياسة أكثر تشددًا، ورفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وأضاف سعيد إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2486 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 1864 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 1450 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 17400 جنيه.

وأشار إمبابي، إلى أن أسعار الذهب تشهد حالة من الاستقرار والهدوء في حركة المبيعات، على الرغم من الاستقرار النسبي للأسعار، نتيجة استقرار سعر صرف الدولار بالسوق الموازي، مع تزايد التوقعات بعدم خفض قيمة الجنيه أمام الدولار، بجانب تراجع الأسعار بالبورصة العالمية، لتتحرك في نطاق ضيق فوق مستوى 1900 دولار.

وأضاف، أن حالة الضبابية وعدم اليقين، مازالت تسيطر على الأسواق العالمية، وتحديد نهج السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي وتحديد مصير أسعار الفائدة، وتداعيات الاستمرار في رفع معدلات الفائدة على القطاع المصرفي والنمو الاقتصادي

