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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بتكلفة 20 مليون..

رئيس جامعة سوهاج يفتتح المرحلة الأولى لمبنى الإسكان الطلابي بحي الكوثر

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج

افتتح الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، منذ قليل، المرحلة الأولى لمبنى الإسكان الطلابي بحي الكوثر، يصاحبه كلاً من الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة.

 

واللواء حاتم صادق مدير الأمن الجامعي، والمهندس حسين محمدين الإدارة الهندسية بالجامعة،   والدكتورة فاطمة عثمان المستشار المعماري للمشروع، والمهندس محمد لطفي ممثلاً عن الهيئة العربية للتصنيع.

 

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، أن الدولة تضخ استثمارات مالية ضخمة في الجامعات المصرية الحكومية لزيادة إتاحة التعليم الجامعي، والتوسع في الانشاءات الجديدة لتواكب الجامعات مثيلتها في العالم المتقدم.

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جامعة سوهاج

ووجه الشكر للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لدوره الهام في عملية التطوير التي تشهدها الجامعات، مضيفاً أن جامعة سوهاج إحدى الجامعات المصرية التي حظيت فى الفترة الأخيرة باهتمام القيادة السياسية، وذلك من خلال المشروعات الإنشائية التي تُنفذ بها.

 

وأضاف الدكتور عبدالناصر  يس إن الجامعة تحرص علي توفير كافة السبل والإمكانات المتاحة لضمان راحة الطلاب وخلق المناخ الدراسي الملائم لهم، و تقديم كافة التسهيلات لهم، مضيفاً ان  مبني الإسكان الطلابي يقام علي مساحة  ١٥٠٠ م٢، بتكلفة إجمالية بلغت ٢٠ مليون جنيه، وبسعة ٤٠٠ سرير.

 

وأوضح المهندس حسين محمدين على حرص إدارة الجامعة على متابعة أعمال التشييد والبناء لكافة الإنشاءات الجديدة للتأكد من سير العمل بها، وفقاً للجداول الزمنية، مضيفاً أن المبنى يقع بحي الكوثر، ومكون من دور أرضي وطابقين، ويضم غرف استذكار ومطعم، وصالة جيم، وغرف إدارية ومصلى، موضحاً أنه قد قام بالأشراف  على تنفيذ المبني الهيئة العربية للتصنيع.

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