شراء وإعارة.. عرض إسبانى وآخر مجرى لـ علاء مارسيلو نجم لاڤيينا

تلقى مجلس إدارة نادى لاڤيينا برئاسة مستر محمود الأسيوطي عرضين من نادى بدورى الدرجة الثانية الإسبانى ومن فريق ميزوكوفيشدى المجرى الذى يحتل المركز الثامن بالدورى المجرى الممتاز للحصول على خدمات لاعب الفريق الأول بنادى لاڤيينا علاء مارسيلو .

جاء طلب الجهاز الفني للفريقان الاسبانى و المجرى بعد متابعة مباريات فريق لاڤيينا والاحصائيات السنوية للاعب من شركة التحليل المجرية المتعاقد معها نادى لاڤيينا والتى أثبتت أنه من أكثر اللاعبين المؤهلين للاحتراف الخارجى ،لما يمتلكه من إمكانيات ومهارات جعلته الأفضل فى مركزة بدورى القسم الثانى .



وطلب النادي المجري استعارة مارسيلو لمدة 6 أشهر مع رغبة الشراء ،بينما النادي الاسباني يرغب في شراء اللاعب بصفة نهائية ،ويدرس نادي لافيينا العرضين قبل اتخاذ القرار النهائي

جدير بالذكر أن علاء مارسيلو مواليد 2000 ومن ناشئين نادى الزمالك .