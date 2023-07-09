عاجل
أبو العينين يطالب بقانون للاستثمار يحمل حوافز وتسهيلات حتمية.. ويؤكد: المستثمرون في حالة ترقب.. ويجب أن تتواكب سياسات الدولة وتتوائم لدعم عملية الاستثمار محافظ أسوان يوجه بتكثيف أعمال النظافة العامة وعدم المساس بالمواقع الأثرية إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ الجامع الأزهر يفند شبهات المشككين حول القوامة في الإسلام.. الثلاثاء برلماني : مشروعي قانوني «ميناء شرق بورسعيد» يؤهلان لزيادة حصة مصر من التجارة العالمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شراء وإعارة.. عرض إسبانى وآخر مجرى لـ علاء مارسيلو نجم لاڤيينا

صدى البلد

تلقى مجلس إدارة نادى لاڤيينا برئاسة مستر محمود الأسيوطي عرضين من نادى بدورى الدرجة الثانية الإسبانى ومن فريق ميزوكوفيشدى المجرى الذى يحتل المركز الثامن بالدورى المجرى الممتاز للحصول على خدمات لاعب الفريق الأول بنادى لاڤيينا علاء مارسيلو .

 

جاء طلب الجهاز الفني للفريقان الاسبانى و المجرى بعد متابعة مباريات فريق لاڤيينا والاحصائيات السنوية للاعب من شركة التحليل المجرية المتعاقد معها نادى لاڤيينا والتى أثبتت أنه من أكثر اللاعبين المؤهلين للاحتراف الخارجى ،لما يمتلكه من إمكانيات ومهارات جعلته الأفضل فى مركزة بدورى القسم الثانى .


وطلب  النادي المجري استعارة مارسيلو لمدة 6 أشهر مع رغبة الشراء ،بينما النادي الاسباني يرغب في شراء اللاعب بصفة نهائية ،ويدرس نادي لافيينا العرضين قبل اتخاذ القرار النهائي 

جدير بالذكر أن علاء مارسيلو مواليد 2000 ومن ناشئين نادى الزمالك .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل أدنى مستوياته

رفض مصافحته.. نجم المنتخب الأولمبي يحرج فوزي لقجع على منصة التتويج |شاهد

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

لعزله من الزمالك.. حكم نهائى ضد مرتضى منصور

بعد عزل مرتضى منصور.. تفاصيل جديدة في انتخابات وعمومية نادي الزمالك

هبة قطب تكشف عادة تفعلها المرأة تفسد العلاقة الزوجية

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

الحق اشتري| انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبيض.. وتوقعات بوصول الأرز إلى 15 جنيها

ترشيحاتنا

سبب غريب وراء شتيمة تحية كاريوكا لـ هند رستم| تفاصيل

البترول: تأمين المادة الخام لمشروع مجمع إنتاج السيليكون بالعلمين الجديدة.. تفاصيل

طريقة استخراج شهادة مخالفات السيارات أونلاين

تكافل وكرامة.. التضامن الإجتماعي: نقدم دعم كامل للأشخاص ذوي الهمم بقيمة 5.2 مليار جنيها

"النواب" يوافق على مشروعي بقانون لمنح إلتزام تشغيل وإعادة تسليم محطتين شرق بورسعيد

فشل أخلاقي..بيان شديد اللهجة من إيران حول انتهاكات الاحتلال في جنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجسم بيهاجم نفسه .. 37 علامة تكشف الإصابة بمرض غامض

شاهد.. أبرز أنشطة وفعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يونيو

مقطع فيديو لرجل يعثر على خاتم في البحر.. لن تصدق ماذا وجد

مش هتصدق شكلها.. ياسمين عيد العزيز بملامح صادمة فى أحدث ظهور لها

فيديو

حريق جمصة .. إخلاء عمارتين وسقوط ضحايا

الذهب يتراجع بقوة وعيار 21 يسجل أدنى مستوى منذ فترة .. شاهد

فيديو غامض بالساحل الشمالي يكشف سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان|فيديوجراف

مقطع يحبس الأنفاس.. شاهد سمكة قرش تقترب من سباح بأحد الشواطئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ