الأمن القومي الأمريكي: تزويد أوكرانيا بالذخيرة العنقودية هدفه مساعدتها على مواصلة الحرب

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، في مقابلة مع شبكة ABC الاخبارية، إن واشنطن تريد إعطاء أوكرانيا الوقت والمجال للقيام بالإصلاحات المطلوبة للانضمام إلى عضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأوضح كيربي في تصريحات آخري لشبكة CNN الأمريكية، أن تزويد أوكرانيا بـ الذخيرة العنقودية هدفه مساعدتها على مواصلة القتال.

على جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لشبكة CNN، إن قرار تزويد أوكرانيا بذخيرة عنقودية لم يكن سهلا لكن كييف بحاجة إلى هذا السلاح في هجومها المضاد لمواجهة روسيا.

وأضاف الرئيس الأمريكي، إنه لا يعتقد أن أوكرانيا جاهزة للانضمام إلى عضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو".

ونددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بقرار الولايات المتحدة إمداد أوكرانيا بذخائر عنقودية قائلة: إنها تهدف بذلك إلى إطالة أمد الحرب، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.