صفاء أبو السعود : أفكر في العودة لتقديم البرامج الحوارية الفنية مع نجوم الجيل الثاني| خاص

عبرت الفنانة القديرة صفاء أبو السعود عن رغبتها في العودة لتقديم البرامج الفنية الحوارية مثل التي اعتادت على تقديمها لسنوات عبر شبكة قنوات ART.

وقالت الفنانة صفاء أبو السعود في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد على هامش إحياء حفل مانحي الأمل على مسرح الماركيه، إنها تفكر حاليا في استضافة نجوم الجيل الثاني في برنامج حواري بعدما التقت بالعديد من نجوم الزمن الجميل على مدار سنوات عملها كمقدمة برامج.

و‎تألقت النجمة الكبير صفاء أبو السعود في حفلها بمسرح الماركيه بحضور عدد 1800 من أصحاب الهمم والقدرات الخاصة والتي عادت من أجلهم للغناء من جديد ، من أجل حملة مانحي الأمل العالمية The Hope Giver Campaig، وهي حركة عالمية تدعوا إلىأهمية نشر الأمل.

وقدمت الحفل النجمة سيمون باللغة الفرنسية، بمشاركة 22 دولة، ولم تكتفي سيمون بالتقديم وختام الحفل بل شاركة الجمهور أغانيها وهيمش نظرة وأبتسامة، في ترحيب كبير من فرقة كورال هارموني، الذين شاركوا سيمون أيضًا الغناء.

وتهدف مانحي الأمل إلى رفع مستوى ملايين الأشخاص ، بما في ذلك ذوى الاحتياجات الخاصة ومحاربى السرطان ومرضى القلبوالأوعية الدموية والأيتام ، بالإضافة إلى الأشخاص المشردين ومرضى الصحة العقلية واليائسين. الذين واجهوا حدثًا مؤلما، أو مرضًا صعبًا.

بينما عبرت سيمون عن سعادتها للوقوف بجنبك صفاء أبو السعود على المسرح مشيرة إلى أنها من أوئل الدين شجعوها في بدايتها الفنية.