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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح الأغنية الدعائية لمسلسل "سيب وأنا أسيب"

أحمد السعدني وهنا
أحمد السعدني وهنا الزاهد

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "سيب وانا اسيب" الصباح اخوان، الأغنية الدعائية من مسلسلها الجديد«سيب وأنا سيب» بعنوان «هما هنا»، حيث من المقرر أن يعرض المسلسل بداية من يوم ٢٢ يوليو الجارى على منصة شاهد الرقمية.

لمشاهدة الأغنية من هنا 

أغنية هما هنا من مسلسل سيب وأنا أسيب.. كلمات وألحان عزيز الشافعي.

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مسلسل «سيب وانا أسيب» بطولة هنا الزاهد، أحمد السعدني، محمود البزاوي، محمد جمعة، عارفة عبدالرسول، أحمد سلطان، آية سماحة، محمود السيسي، يارا جبران، والمسلسل من تأليف رنا أبوالريش وإخراج وائل إحسان.

مسلسل سيب وأنا سيب مكون من 10 حلقات، وتدور أحداث العمل، في إطار اجتماعي ممزوج بالكوميديا خلال 10 حلقات، حول الشخصية التي تجسدها هنا الزاهد، حيث تقوم بدور خياطة تتحول لفاشون بلوجر خلال الأحداث، كما يجسد الفنان أحمد السعدني دور زوج هنا الزاهد.

كانت الفنانة هنا الزاهد طرحت أغنية هما هنا، بالتعاون مع الفنان أحمد السعدني، وهي الأغنية الدعائية لمسلسلهما الجديد سيب وأنا أسيب. 

ونشرت الفنانة هنا الزاهد  مقطع فيديو من الأغنية الدعائية لمسلسل سيب وأنا أسيب، بطولتها، رفقة الفنان أحمد السعدني، وذلك خلال حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: أغنية هما هنا، من مسلسل سيب وأنا أسيب، يعرض قريبًا عبر منصة شاهد، كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل. 

هنا الزاهد احمد السعدنى أحمد سلطان ألحان عزيز الشافعي مسلسل سيب وأنا أسيب محمود البزاوي

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