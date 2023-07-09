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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الإسرائيلي: سنعمل على منع انهيار السلطة الفلسطينية

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الفلسطيني

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن إسرائيل ستعمل على منع انهيار السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله.

وأضاف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان له، أن الكابينت قرر دعم خطوات لمنع انهيار السلطة الفلسطينية مقابل وقف السلطة أنشطتها ضد إسرائيل على الساحة الدولية.

وعلى جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في لقاء مع CNN، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة مازالت تري أن حل الدولتين هو المسار الصحيح لحل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وانتقد الرئيس الأمريكي، آراء بعض أعضاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن بناء المستوطنات في الضفة الغربية، واصفا الحكومة الإسرائيلية بأنها الأكثر تطرفا من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير.

وأضاف بايدن أن هناك بعض أعضاء في الحكومة الإسرائيلية لديهم آراء بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية هم جزي من المشلكة، خاصة أولئك الأفراد في مجلس الوزراء الإسرائيلي الذين يقولون يمكننا الاستيطان في أي مكان نريده.

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