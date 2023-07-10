عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم المصافحة عقب الصلاة بين المصلين.. الإفتاء تجيب

المصافحة بعد الصلاة
المصافحة بعد الصلاة

ما حكم المصافحة عقب الصلاة بين المصلين؟ حيث إن هناك بعض الناس يقول بأنها بدعة؛ بحجة أنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا صحابته الكرام، وأنها تشغل المصلي عن أذكار ختام الصلاة؟

قالت دار الإفتاء إن المصافحة مشروعة بأصلها في الشرع الشريف، وإيقاعُها عقب الصلاة داخلٌ في عموم هذه المشروعية؛ فهي مباحة أو مندوب إليها على قول بعض العلماء، مع ملاحظة أنها ليست من تمام الصلاة، وعلى مَن قلَّد القول بالكراهة أن يُراعيَ أدب الخلاف في هذه المسألة ويتجنب إثارة الفتنة وبَثَّ الفُرقة والشحناء بين المسلمين بامتناعه مِن مصافحة مَن مَدَّ إليه يده مِن المصلين عقب الصلاة.


ورد سؤال إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية يقول صاحبه: " ما حكم مصافحة المصلين بعضهم لبعض عقب انتهاء الصلاة مباشرة ؟

وردت أمانة الفتوى قائلة : المصافحة عقب الصلاة مشروعة، وهي دائرة بين الإباحة والاستحباب؛ لأنها داخلة في عموم استحباب التصافح بين المسلمين، وهو ما يكون سببًا لرضا الله تعالى عنهم، وزوالِ ما في صدورهم من ضيقٍ وغِلٍّ، وتساقطِ ذنوبهم مِن بين أكفِّهم مع التصافح؛ ففي الحديث: «إذا التَقى المُسلِمانِ فتَصافَحا وحَمِدا اللهَ عَزَّ وجَلَّ واستَغفَراه غُفِرَ لَهما» رواه أبو داود.

وأضافت الإفتاء في ردها : ليَعلَم أن جَبر الخواطر وبَثَّ الألفة وجَمعَ الشمل مما دعت إليه الشريعة وحثت عليه وهو ما تحققه المصافحة المسئول عنها.

واستشهدت الدار فى إجابتها بما روى عن النبى – صلى الله عليه وسلم – قوله: « إذا التقَى المُسْلِمان، فتصافحا، وحَمِدا الله عزَّ وجلَّ واستَغْفَرَاه، غُفر لهما».

واستدلت ايضًا بما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- مصافحةُ الصحابة الكرام له وأخذهم بيدَيه الشريفتين بعد الصلاة في بعض الوقائع؛ ففي صحيح الإمام البخاري عن أَبي جُحَيفةَ - رضي الله عنه- قال: «خَرَجَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم- بالهاجِرةِ إلى البَطحاءِ، فتَوَضَّأَ، ثُم صلَّى الظُّهرَ رَكعَتَينِ والعَصرَ رَكعَتَينِ وبينَ يَدَيهِ عَنَزةٌ، وقامَ النَّاسُ فجَعَلُوا يَأخُذُونَ يَدَيه فيَمسَحُونَ بها وُجُوهَهم».

وذكرت ما اختاره الإمام النووى من أن "مصافحة مَن كان مع المُصَلِّي قبل الصلاة مباحة، ومصافحة مَن لم يكن معه قبل الصلاة سُنَّة".

وأشارت إلى أن الشُرِع أباح لنا السلامُ بعد انتهاء الصلاة عن اليمين والشمال، وفيه ذلك يقول العلماء: أنه للمصلى حينئذ أن يَنوِي السلام على مَن التفت إليه مِن ملائكة ومؤمنِي إنسٍ وجِنٍّ إلى مُنقَطَع الدنيا، ويَنوِي الرَّدَّ أيضًا على مَن سَلَّمَ.

ولفتت إلى أن ما ذهب إليه بعض العلماء من القول بكراهة المصافحة عقب الصلاة؛ أنهم نظروا إلى أن المواظبة عليها قد تُؤَدِّي بالجاهل بأحكام الصلاة إلى اعتقاد أنها من تمام الصلاة أو سننها المأثورة عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم-، فقالوا بالكراهة؛ سدًّا لذريعة هذا الاعتقاد.

وبينت أن جمهور العلماء أجمعوا على ترك التوسع في باب سد الذرائع؛ لِما يُجرُّ إليه مِن التضييق على الخَلق وإيقاعهم في الحرج، والاستدلال بالترك على عدم المشروعية موضعُ نظرٍ؛ لأن الأصل في الأفعال الإباحة.

وأوضحت أن المصافحة مشروعة بأصلها في الشرع الشريف، وإيقاعُها عقب الصلاة لا يُخرِجُها مِن هذه المشروعية؛ فهي مباحة أو مندوب إليها، مع التأكيد أنها ليست مِن تمام الصلاة ولا مِن السُّنَنِ التي نُقِل عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- المداومةُ عليها بعد الصلاة.

حكم المصافحة عقب الصلاة بين المصلين أذكار ختام الصلاة دار الإفتاء الصلاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

إمام عاشور أهلاوي.. الغندور يكشف تفاصيل ساعات الحسم في الصفقة المدوية

أول تعليق من نادي الزمالك على قرار المحكمة بعزل مرتضى منصور

خطفها من الأهلي.. تفاصيل صفقة الزمالك السوبر برعاية مرتضى منصور

صدمة لعشاق برشلونة| وفاة لويس سواريز أسطورة البلوجرانا .. تفاصيل

بفرمان كولر.. قرار مفاجئ من الأهلي بشأن ديانج

غلق صفحة رئاسة نادي الزمالك| المحكمة تعزل مرتضى منصور نهائيا.. و"الرياضة" تجهز البديل

رسميا.. الأهلي يتعاقد مع إمام عاشور

ترشيحاتنا

استقرار سعر الريال السعودى اليوم في البنوك

بسبب مرتضى منصور.. ميدو يعلق علي هجوم البعض علي أوسوريو

إعلاء مصلحة الوطن.. وزير الإنتاج الحربي يوجه بتطبيق مبدأ الحوكمة بجميع القطاعات

هل هناك دعاء للسنة الهجرية .. مجمع البحوث الإسلامية يحسم الجدل

الحديد بـ34 ألف جنيه فقط.. مفاجأة قوية في أسعار مواد البناء الآن

زلزال بقوة 5.1 على مقياس ريختر يضرب دولة جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة.. تناول الفاكهة بهذه الطريقة يساعد على إنقاص الوزن

اعملها فورا... 6 فحوصات للتأكد من صحة القلب

طريقة عمل دجاج سويت اند ساور| بمذاق لا يقاوم

برشاقة لافتة| سارة سلامة تثير الجدل في الجيم

فيديو

كنت بتفرج عليهم وهما بيستحموا.. القبض على شاب أعلى عقار بـ15 مايو

ترحيل وتهديد.. تركيا تفرض قيودا على الإخوان بعد التقارب الدبلوماسي مع مصر |فيديوجراف

الأهلى والزمالك| الجبلاية يتحدى.. حكام مصريين للمباراة وتأييد عزل مرتضى بعثر الأوراق

غلق حديقة الحيوان لمدة عام.. تطوير ضخم وسعر التذكرة الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ