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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| أبو العينين: نحتاج إلى حوافز استثنائية لجذب فرص الاستثمار.. أحمد موسى بعد خسارة المنتخب الأولمبي أمام المغرب: الحكم ظلمنا

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى: 

أبو العينين: نحتاج إلى حوافز استثنائية لجذب فرص الاستثمار الكبيرة المتاحة بالعالم
كشف النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن تشجيع الاستثمار الخاص؛ هو الأولوية الأولى للدولة في اللحظة الراهنة، مؤكدا أن هناك إرادة قوية وحرص من الرئيس السيسي على دفع الاستثمار الخاص.
 

الأخ الأكبر يحرم شقيقاته من ميراث يقدر بـ 100 مليون جنيه.. فيديو
كشفت 3 سيدات عن معاناتهن مع أشقائهن الرجال وزوجاتهم للحصول على حقهن في التركة التي تركها الوالد والتي يقدر حقهن فيها بقيمة 100 مليون جنيه، لكنهن لا يستطعن الحصول على جنيه واحد منها.

9 أورام بالرحم.. حورية فرغلي تروي تفاصيل معاناتها مع المرض ودخولها العمليات
كشفت الفنانة حورية فرغلي تفاصيل إجرائها عملية استئصال الرحم، قائلة:" أجريت عملية لإزالة 7 أورام منذ 10 سنوات، وحينها الطبيب أعطاني فرصة للزواج والإنجاب وعند الولادة سيزيل الرحم، ولكنني لم أتزوج، متابعة:"  مع تكرار النزيف أضطر الطبيب لازالة الرحم "

إنشاء 500 كيلومتر خطوط سكك حديدية في سيناء .. كامل الوزير يوضح
قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه سيتم إنشاء 500 كيلو خطوط سكك حديدية في سيناء في إطار خطة التنمية الجارية هناك.

أبو العينين: موقع مصر الجغرافي يمكنها من تحقيق مكاسب عديدة ويجعلها مركزا عالميا للوجستيات
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن الموقع الجغرافي الفريد لمصر يمنحها الحق في أن تكون مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات.

الحكم ظلمنا..تعليق قوي من أحمد موسي بعد خسارة المنتخب الأولمبي أمام المغرب
أشاد الإعلامي أحمد موسى، بأداء لاعبي المنتخب الأولمبي خلال بطولة أمم إفريقيا 2023، رغم خسارة اللقب أمام منتخب المغرب بهدفين لهدف في المباراة النهائية أمس السبت.
 

سر فرحة وزير التعليم بـ لجان "ولاد الأكابر" خلال امتحانات الثانوية العامة بسوهاج
كشف الإعلامي سيد علي، تفاصيل تواصله مع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم .
 
أول تعليق من نادي الزمالك على قرار المحكمة بعزل مرتضى منصور
كشف محمود العسال، المستشار القانوني لنادي الزمالك، تفاصيل صدور حكم نهائي بعزل المستشار مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك.
 
وزير الصحة: 90 % اكتفاء ذاتي من بعض الأدوية
أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، أن نسبة الإكتفاء الذاتي من بعض الأدوية علي رأسها المسكنات تصل لـ 90%، في رسالة لطمئنة المواطنين.
 

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