أخبار التعليم ... صيدلة القاهرة تعلن عن قبول طلبات التقدم لدبلوم اليقظة الدوائية … فتح باب التقديم لبرامج تابعة للبحث العلمي للعام الأكاديمي 2024 – 2025 .. تفاصيل

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

اليوم اخر موعد للتقدم لمبادرة بعنوان "بتفكر لبلدنا"بالتعاون بين الجامعات المصرية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

أطلق منتدى السياسات العامة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مبادرة قومية تستهدف إشراك مختلف مراكز الفكر والمجتمع المحلي والأكاديمي تحت عنوان "بتفكر لبلدنا ... أفكارنا مستقبلنا ٥٠ فكرة لاقتصاد أكثر تنافسية واستدامة" بالتعاون بين الجامعات المصرية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وذلك في إطارالاهتمام بتعزيز مشاركة المجتمع البحثي والشباب في القضايا ذات الأولوية لدعم متخذ القرار وطرح تلك الموضوعات للنقاش المجتمعي.

صيدلة القاهرة تعلن عن قبول طلبات التقدم لدبلوم اليقظة الدوائية

أعلنت كلية الصيدلة - جامعة القاهرة ، عن قبول طلبات التقدم لدبلوم اليقظة الدوائية كدبلوم مهنى أول مرة للعام الجامعى ٢٠٢٣-٢٠٢٤ .

فتح باب التقديم لبرامج تابعة للبحث العلمي للعام الأكاديمي 2024 – 2025 .. تفاصيل

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار تعاون أكاديمية البحث العلمى و التكنولوجيا مع هيئة فولبرايت مصر، عن فتح باب التقديم لبرامج فولبرايت للطلاب والأساتذة المصريين في جميع المجالات العلمية وبرامج الخبراء والأساتذة الأمريكيين وذلك للعام الأكاديمي 2024 – 2025.

وكشفت إدارة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أن مجلس الكلية قد اعتمد نسب النجاح لمرحلة البكالوريوس شعبة عامة وبرنامجي هندسة البرمجيات والمعلوماتية الطبية وأعلنت نتائج جميع الفرق علي الموقع الرسمي لجامعه حلوان، تحت رياده الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.