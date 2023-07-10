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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| رئيس إنستجرام: Threads لن يستبدل تويتر ولا نريد تكرار أخطاء فيسبوك.. وهاتفك الآيفون يتجسس عليك.. وهذه طرق إيقافه

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

Threads لن يستبدل تويتر.. رئيس إنستجرام : نبعد عن السياسة ولا نريد تكرار أخطاء فيسبوك


قال آدم موسيري، رئيس Instagram إنستجرام، إن تطبيق Threads لن يدفع المستخدمين أو سيشجعهم على المحتوى السياسة والأخبار الجادة، وأن هدف التطبيق ليس استبدال تويتر.

 

شاومي تتحدى بهاتفها القابل للطي Xiaomi Mix Fold 3 مع مواصفات فائقة


تستعد شركة شاومي الصينية لإطلاق Xiaomi Mix Fold 3 ، والذي يعد واحد من أفضل هواتفها القابلة للطي هذا العام، والمرشح أن يتنافس مع هواتف سامسونج القابلة للطي بالإضافة إلى سعره الأرخص، كما سيتميز بعدد من المواصفات الفائقة.

 

هاتفك الآيفون يتجسس عليك.. وهذه طرق إيقافه


من المعروف أن تطبيقات للهواتف الذكية تتنصت على المستخدمين عند إعطائها الأذونات المختلفة مثل الميكروفون والكاميرا، والتي يمكن التخلص منها بحذفها أو منع إعطاء الأذون لها، إلا أن الهواتف تأتي محملة مسبقًا بتطبيقات أصلية من المفترض أن تقوم ببعض التنصت مثل تطبيق Siri في هواتف آيفون.

 

كيف تعرف إذا حظرك أحدهم في واتساب WhatsApp ؟


من الأمور التي قد تحير مستخدمو تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp التحقق من ما إذا قد تم حظرهم من قبل أحد الأشخاص، وعلى الرغم من أنه يمكن التوصل لمعرفة هذا الأمر من خلال عدد من الطرق والاستنتاجات المختلفة إلا أنها ليست أكيدة بنسبة 100 %.

 

تسريب سعر ومواصفات أفضل أجهزة تابلت أندرويد في العالم .. تفاصيل


كشفت تسريبات سعر ومواصفات سلسلة أجهزة التابلت Galaxy Tab S9 والمرشحة أن تكون أفضل أجهزة تابلت في العالم من فئة الأندرويد، حيث ستنطلق الأجهزة ضمن Unpacked القادم من شركة سامسونج في 26 يوليو القادم.  

 

أخيرا.. هواتف آيفون iPhone 15 تحصل على هذا اللون.. صور


كشفت تسريبات أن هواتف آيفون iPhone 15 القادمة من شركة آبل الأمريكية ستحصل على عدد من الميزات الجديدة والمحسنة كليا، بالإضافة إلى لون جديد طال انتظاره من جمهور وعشاق هواتف آيفون على مدار السنوات الماضية.

 

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