أخبار التكنولوجيا| رئيس إنستجرام: Threads لن يستبدل تويتر ولا نريد تكرار أخطاء فيسبوك.. وهاتفك الآيفون يتجسس عليك.. وهذه طرق إيقافه

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



قال آدم موسيري، رئيس Instagram إنستجرام، إن تطبيق Threads لن يدفع المستخدمين أو سيشجعهم على المحتوى السياسة والأخبار الجادة، وأن هدف التطبيق ليس استبدال تويتر.



تستعد شركة شاومي الصينية لإطلاق Xiaomi Mix Fold 3 ، والذي يعد واحد من أفضل هواتفها القابلة للطي هذا العام، والمرشح أن يتنافس مع هواتف سامسونج القابلة للطي بالإضافة إلى سعره الأرخص، كما سيتميز بعدد من المواصفات الفائقة.



من المعروف أن تطبيقات للهواتف الذكية تتنصت على المستخدمين عند إعطائها الأذونات المختلفة مثل الميكروفون والكاميرا، والتي يمكن التخلص منها بحذفها أو منع إعطاء الأذون لها، إلا أن الهواتف تأتي محملة مسبقًا بتطبيقات أصلية من المفترض أن تقوم ببعض التنصت مثل تطبيق Siri في هواتف آيفون.



من الأمور التي قد تحير مستخدمو تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp التحقق من ما إذا قد تم حظرهم من قبل أحد الأشخاص، وعلى الرغم من أنه يمكن التوصل لمعرفة هذا الأمر من خلال عدد من الطرق والاستنتاجات المختلفة إلا أنها ليست أكيدة بنسبة 100 %.



كشفت تسريبات سعر ومواصفات سلسلة أجهزة التابلت Galaxy Tab S9 والمرشحة أن تكون أفضل أجهزة تابلت في العالم من فئة الأندرويد، حيث ستنطلق الأجهزة ضمن Unpacked القادم من شركة سامسونج في 26 يوليو القادم.



كشفت تسريبات أن هواتف آيفون iPhone 15 القادمة من شركة آبل الأمريكية ستحصل على عدد من الميزات الجديدة والمحسنة كليا، بالإضافة إلى لون جديد طال انتظاره من جمهور وعشاق هواتف آيفون على مدار السنوات الماضية.