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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد زيادة الأسعار | BMW 520 أوتوماتيك بـ 60 ألف جنيه

BMW 520 السيدان
BMW 520 السيدان موديل 1984

يضم السوق المصري للسيارات باقة متنوعة من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب في اقتناءها العديد من المواطنين، خصوصا بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 بشكل غير متوقع، نتيجة عدة عوامل أثرت بالسلب علي إنتاج السيارات، بالإضافة الي أن سوق المستعمل تتميز سيارته بسهولة إعادة بيعها ، وتوافر قطع غيارها وصيانتها .

بي إم دبليو 520 موديل 1984 

يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر ومواصفات بي إم دبليو  520  موديل 1984 ، وتنتمي الي فئة السيارات السيدان :

  BMW 520 السيدان موديل 1984 

- محرك  BMW 520 السيدان :

زودت سيارة بي إم دبليو السيدان 520 بمحرك سعة 2000 سي سي، وتقدم للبيع باللون الرمادي، وتصل القوة إلي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت سيارة  BMW 520 موديل 1984 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ويوجد بالسيارة رخصة سارية، ولا يوجد بها دهانات داخلية.

- مواصفات BMW 520 السيدان :

بي إم دبليو 520 موديل 1984 

زودت سيارة بي إم دبليو 520 موديل 1984 بالعديد من المميزات الحديثة منها، إضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، وشبكة أمامية عريضة ، وشعار شركة بي إم دبليو للشركة " البافارية" تم تثبيته علي مقدمة السيارة، وإشارات أمامية تم تثبيتها علي مقدمة الصداد الأمامي، وصداد أمامي وخلفي تم صناعتهم من النيكل كروم.

  BMW 520 السيدان موديل 1984 

بالإضافة إلي أن بي إم دبليو 520 تحتوي أيضا علي مرايات جانبية يدوية باللون الأسود، وتم تثبيت شعار شركة BMW  علي الحقيبة الخلفية للسيارة، وجرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية لسيارة 520 السيدان لإظهار الشكل الجمالي للسيارة ومقابض أبواب خارجية من النيكل كروم.

- سعر بي إم دبليو 520 السيدان :

بي إم دبليو 520 موديل 1984 

تتواجد سيارة  BMW 520 السيدان موديل 1984 داخل سوق السيارات المستعمل للبيع بسعر 60 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

BMW 520 سعر BMW 520 مميزات BMW 520 1984 أسعار BMW 520 موديل 1984 سهولة إعادة بيعها توافر قطع غيارها

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