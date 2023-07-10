وزير الإسكان: الانتهاء من 118 مشروعاً بمركز زفتى بالغربية ضمن مبادرة "حياة كريمة"

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، ومن خلال جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط، انتهى من تنفيذ 118 مشروعاً بمركز زفتى (به 9 وحدات محلية تضم 54 قرية)، بمحافظة الغربية، ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الوزارة تتولى تنفيذ المشروعات المستهدفة بـ25 مركزاً فى 10 محافظات، وتضم 741 قرية وتوابعها، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، وتشمل المشروعات المُكلف بتنفيذها الجهاز المركزى للتعمير التابع للوزارة، ما يلى: إنشاء مجمعات خدمات المواطنين، ومجمعات خدمات زراعية، وإنشاء ورفع كفاءة وتطوير مراكز الشباب، والكبارى على المجارى المائية، والمنشآت الصحية، ونقاط الإسعاف، ومنشآت خدمات التضامن الاجتماعى، ومشروعات الكهرباء والإنارة العامة، والطرق، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء عمارات "سكن كريم" للمواطنين.

وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير: تضم المشروعات المخططة والجارى تنفيذها حاليا بمركز زفتى بمحافظة الغربية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أعمال تطوير وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة العامة بـ54 قرية، لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين، حيث تم إنهاء الأعمال وإطلاق التيار فى 32 قرية، وجارٍ تنفيذ الأعمال بـ22 قرية، تتراوح نسب الإنجاز بها بين 50 و95 %، موضحاً أنه تم التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحديد أعمال الكهرباء المطلوبة بالقرى، وتشمل، تأهيل شبكات الجهد المتوسط القائمة بإحلال المتهالك منها، وتغيير المحولات الهوائية إلى محولات داخل أكشاك صاج أو غرف، ورفع قدرات المحولات لتتناسب مع الأحمال الفعلية، وتغيير كابلات الجهد المتوسط والمنخفض لتتناسب مع الأحمال الفعلية، وتأهيل شبكات الجهد المنخفض القائمة بإحلال المتهالك منها، ورفع كفاءة شبكة الخطوط الهوائية وتغيير ما يلزم، إضافة إلى أعمال الإنارة العامة.

وأضاف: شملت أعمال الكهرباء التى تم ويجرى تنفيذها، ما يلى، توريد وتركيب 19 لوحة ربط حلقى، و99 سكينة هوائية جهد متوسط، و174 عمود جهد متوسط، و56 طن موصلات جهد متوسط، و34 محول قدرات مختلفة (100 ك.ف.أ : 1000 ك.ف.أ)، و130 كشك محولات فارغة قدرات مختلفة (100 ك.ف.أ : 1000 ك.ف.أ) بالمشتملات اللازمة، و117 كم كابلات جهد متوسط، و21 كم كابلات جهد منخفض، و3851 عمود جهد منخفض، و137 كم موصلات جهد منخفض، و11800 كشاف إنارة بالمشتملات اللازمة.

وأوضح رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 8 مجمعات خدمات للمواطنين، من إجمالى 9 مجمعات، تُنفذ على مستوى الوحدات المحلية، وتقدم 7 خدمات للمواطنين، وهى (سجل مدنى – شهر عقارى – بريد – مكتب تموين – مكتب تضامن اجتماعى – وحدة محلية – مجلس محلى)، ومركز تكنولوجى يتم تقديم الخدمات للجمهور من خلاله، بما يحقق توفير الوقت والمجهود، كما تم الانتهاء من تنفيذ 9 مجمعات للخدمات الزراعية، على مستوى الوحدات المحلية لتقديم الخدمة لباقى القرى والتوابع، وتضم (وحدة بيطرية - جمعية زراعية - مركز تجميع ألبان - مركز إرشاد) بما يسهم في تنمية هذه القرى، بجانب الانتهاء من الأعمال بـ23 مركز شباب (إنشاء – إحلال وتجديد – تطوير ورفع كفاءة)، من إجمالى 30 مركزاً، وتضم هذه المراكز، ملاعب ومسطحات خضراء، وكافيتريات، ومنطقة ألعاب أطفال، ومبنى أنشطة رياضية، يشتمل على (حضانة - مكتبة - جيم - صالة ألعاب - صالات أنشطة).

وأشار اللواء محمود نصار، إلى أن مشروعات "حياة كريمة" بمركز زفتى بمحافظة الغربية، تشمل أيضاً، إنشاء ورفع كفاءة خفيف لـ25 (وحدة / مركز صحي – تم إنهاء 13 مشروعاً) طبقاً لمنظومة التأمين الصحى الشامل، للارتقاء بالمنظومة الصحية والخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين، وتم الانتهاء من أعمال إنشاء وتطوير 8 نقاط إسعاف، لتحسين خدمات الإسعاف المقدمة للمواطنين، بجانب انتهاء أعمال (إنشاء – إحلال وتجديد – تطوير – توسيع)، 19 كوبرى على المجارى المائية، بالتنسيق مع المختصين من وزارة الرى بما يحقق تنفيذ الأعمال المطلوبة، وعدم تأثر المجارى المائية بهذه الأعمال، وتحقق الكبارى الربط المطلوب بين أجزاء القرية الواحدة وبين القرى وبعضها.

وذكر رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أنه تم الانتهاء من تنفيذ عمارة سكنية، وجارٍ تنفيذ عمارة أخرى بـ"سكن كريم"، بجانب الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات من إجمالى 11 مشروعاً لإنشاء ورفع كفاءة (وحدات اجتماعية – مراكز لتنمية الأسرة – مركز تأهيل اجتماعى)، ضمن مشروعات التضامن الإجتماعى، بالإضافة إلى أعمال إنشاء ورفع كفاءة شبكة الطرق داخل القرى، وبين القرى وبعضها، لتسهيل حركة المواطنين، وسهولة الوصول للخدمات، والمساهمة في تنمية القرى، ويتم بدء العمل بها بعد الانتهاء من تنفيذ شبكات المرافق بهذه الطرق.

