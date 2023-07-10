عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باقتحام عشرات المستوطنين، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بأن هؤلاء المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات "الأقصى" على شكل مجموعات، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية.

وتواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين للأقصى، وتُدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

ورغم الإدانات العربية والإسلامية لانتهاكات الاحتلال بحق الأقصى، إلا أن اعتداءات حكومة الاحتلال والمستوطنين متواصلة بحق المسجد المبارك دون توقف.