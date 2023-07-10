خاص.. الأهلي يكمل آخر خطوات صفقة انتقال إمام عاشور اليوم

كشفت مصادر داخل النادي الأهلي، مصير إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي الحالي والزمالك السابق، من الانتقال لصفوف القلعة الحمراء.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لصدى البلد، إنه تم تكثيف المفاوضات بين الطرفين في الأيام الأخيرة، وانتهى الأمر باقتراب إمام عاشور من الأهلي.

وأشارت المصادر إلى أن توقيع عقود انتقاله إمام عاشور ستتم اليوم الإثنين بين الأهلي والنادي الدنماركي.

وكان قد كثف الأهلي من مفاوضاته في الوقت الحالي مع مسؤولي ميتلاند من أجل ضم إمام عاشور، حيث يفضل النادي الدنماركي رحيل اللاعب بشكل نهائي والاستفادة ماليا من بيعه.

وحاول الأهلي التوصل لاتفاق مالي مرض، يمكنه من ضم اللاعب مقابل 3 ملايين دولار، التي تكبدها فريق ميتلاند لضم إمام عاشور من الزمالك.

ورفض إمام عاشور العودة لميتلاند وخوض المعسكر الإعدادي للموسم الجديد، مفضلا العودة ل الدوري المصري مرة أخرى.