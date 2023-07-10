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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة : وسائل تنظيم الأسرة تحمي الأمهات من النزيف وهشاشة العظام

تنظيم الأسرة
تنظيم الأسرة

نشرت وزارة الصحة والسكان ، مجموعة من المعلومات الصحية الهامة ، والفوائد  التي تعود علي المرأة نتيجة استخدم وسائل تنظيم الأسرة . 

وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن وسائل تنظيم الأسرة ، تحمي الأمهات من التالي :- 

  • تحمي من النزيف الذي قد يؤدي إلي الوفاة
  • تحمي من  هشاشة العظام بسبب نقص الكالسيوم
  • تحمي من الإصابة بالعديد من الأمراض مثل سوء التغذية - الأنيميا والإجهاد العصبي

الصحة: وسائل تنظيم الأسرة متاحة بالمجان في جميع المنافذ لكل المواطنين
 

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك قرارا وزاريا صدر في 2020، ينص على طرح جميع وسائل تنظيم الأسرة، لجميع السكان مجانا، في جميع منافذ وزارة الصحة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد الطاهري في برنامج "كلام في السياسة" على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه منذ ثلاثة أشهر تم توقيع البروتوكول بين الوزارة وبين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لإنشاء عيادات لتنظيم الأسرة في المستشفيات الجامعية، وأيضا طرح كل وسائل تنظيم الأسرة في المستشفيات الجامعية بالمجان.

وتابع أنه كانت هناك ورشة عمل للصحة الأجنبية، يوم 12 مارس 2023، بحضور أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ورئيس قطاع الأسرة والسكان، ورؤساء أقسام النساء والتوليد في القصر العيني وطب أسيوط وطب الإسكندرية وطب المنيا، بهدف دعم وزيادة معدلات التردد على عيادات تنظيم الأسرة بالمستشفيات.

ولفت إلى أن الحديث عن التمييز بين الرجل والمرأة في خطاب تنظيم الأسرة، انتهى منذ أيام إعلانات "حسنين ومحمدين"، لكن الخطاب اليوم يتحدث عن تنمية الأسرة المصرية، والحياة الكريمة للمواطن المصري وتحسين الخصائص السكانية، التي تحدد سن الإنجاب مراعاة لصحة المرأة والطفل، والتحذير من الإنجاب المبكرة، واختيار الوسيلة المثلى للإنجاب.

وذكر أن هناك اجتماع قريب جمع وزير الصحة مع وزير التنمية المحلية، لمناقشة قضية الزيادة السكانية، مشددا على أن القضية لم تعد إنجاب طفل أو أكثر، بل أصبحت كيف يحيا الأبناء والأسر بشكل يؤمن لهم الحياة الكريمة.

 

 

 

الصحة وسائل تنظيم الأسرة النزيف الوفاة الكالسيوم الانيميا

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