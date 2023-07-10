تداول أسهم طاقة عربية بالبورصة المصرية دون التقيد بالحدود السعرية اليوم

قررت إدارة البورصة المصرية السماح بالتداول على أسهم شركة طاقة عربية بجلسة تداول اليوم الإثنين بدون التقيد بالحدود السعرية، أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بها.



وأضافت البورصة، في بيان، أن سيتم التداول عليها اعتباراً من جلسة التداول التالية طبقاً للآليات المعمول بها بالسوق المدرجة به.

وكانت إدارة البورصة المصرية، قررت بناءً على طلبات تقدمت بها شركة هيرميس للسمسرة وعدد من شركات الوساطة المالية، إلغاء العمليات التي تم تنفيذها خلال جلسة أمس الأحد أسهم شركة "طاقة عربية" وذلك بسبب تنفيذها عن طريق الخطأ.

ويشار إلى أن نحو 75 صفقة قد تم تنفيذها عن طريق الخطأ من قبل بعض المستثمرين الأفراد بقيمة تناهز 395 ألف جنيه على أسهم شركة "طاقة عربية" في أول أيام تداول للسهم في البورصة المصرية.

وبحسب بيان للبورصة، تقرر تعديل سعر الفتح لجلسة اليوم الاثنين ليصبح 0.500 جنيه مصري للسهم.

يذكر أن حجم التنفيذ على أسهم شركة طاقة خلال أولى جلسات التداول للسهم اقتصر على صفقة وحيدة ذات حجم كبير بقيمة تجاوزت 3.6 مليار جنيه.