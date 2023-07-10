وزير قطاع الأعمال: مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء بطاقة 1000 طن يوميا

بمشاركة القطاع الخاص..

واصل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، يرافقه اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، الجولة الميدانية داخل الشركات التابعة للوزارة بمحافظة السويس، وتفقد أعمال التجديد والتطوير بشركة النصر للأسمدة "سيمادكو" التي تضم مصانع الأمونيا والنترات وحامض النيرتيك وكبريتات الأمونيوم.

واستعرض وزير قطاع الأعمال العام خلال اجتماعه بقيادات الشركة والمحافظة، أهم المؤشرات المالية للشركة من حيث الإيرادات والأرباح والصادرات، وحجم الطاقات الإنتاجية لمصانع الشركة، وخطط الصيانة الدورية ومعدلات التشغيل وشبكات الصرف الصناعي، ومشروع معالجة المياه الذي سيتم افتتاحه نهاية العام الحالي لتوفير 83%من استهلاك المياه من ترعة الإسماعيلية، بالإضافة إلى استخدام المياه المعالجة في التبريد وغيرها.

وأشار وزير قطاع الاعمال العام إلى أهمية صناعة الأسمدة وحرص الدولة على التوسع في هذا القطاع الحيوي الذي يسهم في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق الأمن الغذائي، موضحًا جهود الوزارة لتطوير شركاتها التابعة العاملة في هذه الصناعة لتوفير احتياجات السوق المحلية وزيادة قيمة الصادرات وفتح أسواق جديدة.

لا تراجع عن الالتزام بالمعايير العالمية في صناعة الأسمدة

وأكد الدكتور عصمت أنه لا تراجع عن الالتزام بالمعايير العالمية في مجال صناعة الأسمدة ولاسيما الاشتراطات البيئية، مشيرًا إلى مشروع الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص لإنتاج 1000 طن أمونيا خضراء يوميا، وضرورة الالتزام بالكود العالمي في تنفيذ خط الأمونيا والذي يصل طوله إلى 9.5 كم وصولا إلى ميناء السويس.

وقال إن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل في إطار السياسة العامة للدولة بدعم التصنيع والتوسع في الصناعات لسد احتياجات السوق المحلية والمنافسة في الأسواق العالمية خاصة للصناعات التي تمتلك مصر فيها ميزة نسبية، مشيرًا إلى تنويع الإنتاج والعمل على تصنيع منتجات جديدة.

كان الدكتور عصمت التقى بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، واصطحبهم في جولة داخل شركة "ميراتكس" للغزل والنسيج، بدأت بالاجتماع لمراجعة الموقف الحالي للشركة وعمل المصانع وتوفير القطن الزهر اللازم للإنتاج ومراجعة سياسة التشغيل لصالح الغير، وتنفيذ دورات تدريبية لإعادة تأهيل العاملين، والتنسيق مع شركة ECH (ايجبشين كوتون هب) لمراجعة السياسات البيعية والتسويقية وتحسين جودة المنتجات لفتح أسواق خارجية جديدة للتصدير.