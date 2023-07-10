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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل التقرب إلى الله أكثر في وقت المحن والأزمات يعد سوء أدب؟ ..حالة واحدة احذرها

علي جمعة
علي جمعة

هل التقرب إلى الله أكثر في وقت المحن والأزمات يعد سوء أدب؟ سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف من خلال برنامج “ والله أعلم”، على شاشة سي بي سي.

هل التقرب إلى الله أكثر في وقت المحن والأزمات يعد سوء أدب؟

وقال جمعة في جوابه السائلة:"لا يعد سوء أدب، لأن المحن نوع من التنبيه الرباني، كي تذهب إليه، فسوء الأدب ليس في اللجوء وقت المحن، ولكن النسيان عند زوالها".

وشدد علي جمعة أن المحنة تذكرك بالله فتلجأ إليه فيفرجها عنك، مؤكداً: “بلاش قلة أدب بعد المحن تنساه”.

هل الابتلاء عقاب من الله؟

وفي جواب سؤال: هل يعد فيروس كورونا عقابًا من الله تعالى أنزله على أعدائه كما تدعي التيارات المتطرفة؟ حيث يقول متحدثوهم بأن هذا الوباء أرسله الله بقدرته على أتباع طواغيت هذا الزمان وأشياعهم ومنتخبيهم وعبيدهم وجنودهم عذابًا من عنده. فما رأي الشرع في ذلك؟، وقالت الإفتاء حينها إن هذا الفيروس وإن كان في ظاهره بلاءً من الله تعالى، إلَّا أنه ليس عقابًا منه سبحانه لعباده، بل هو رحمة للمؤمنين وبشرى لهم، وهو خصوصية لهذه الأمة المحمدية؛ لأن الشدائد تُظهر العزائم، والمِحَن تُوَلِّدُ المِنَح، ولا بد أن ننظر لهذا الوباء باعتبار آثاره وما يترتب عليه من الأجر على الصبر عليه والرضا به، لا باعتبار ذاته وأحداثه.

وتابعت: فكل ما يصيب الإنسان من المِحَنِ والشدائد، هو في حقيقته رفعة له وسبب لزيادة ثوابه ورفع عقابه، حتى الشوكة تُصيبه، فكيف إذا تعلق الأمر بالمرض المخيف والوباء المميت؟ فإن الدرجة فيه تكون أعظمَ، والمِنحَة بسببه أكبر، وابتلاء الله تعالى لعباده لا يُحكم عليه بظاهره بالضر أو النفع؛ لانطوائه على أسرار غيبية وأحكامٍ علوية، لا يعلم حقيقتها إلَّا رب البرية، والجزم بأن شيئًا من ذلك عقابٌ من الله إنما هو تكهُّن بالرَّيْب، ورجم بالغيب؛ فلا طاقة للإنسان بعقاب الله، بل عليه أن يسأله المعافاة، وأن يجعل من هذا الابتلاء توبةً ورجوعًا، وإخباتًا إلى الله وخضوعًا، ويكثر من الاستغفار، ومن الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يستكثر من الأعمال الصالحة والدعاء؛ فهذا من أسباب رفع البلاء. 

التقرب إلى الله المحن والأزمات علي جمعة هيئة كبار العلماء والله أعلم تذكرك بالله وقت المحن والأزمات هل الابتلاء عقاب من الله

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