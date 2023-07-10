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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نكشف تفاصيل مشروعات تخرج اعلام حلوان لعام 2023

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أبدع طلاب قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الآداب جامعة حلوان، خلال مشروعات تخرجهم، والتي تناولت قضايا مجتمعية مهمة، لها دور في تحقيق التنمية، وجرى تنفيذها تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب، الدكتورة سحر فاروق الصادق رئيس قسم الإعلام . 

و نشكف تفاصيل المشروعات الي ابدع بها الطلاب هذا العام و التي شملت الاتي : 


1- “فيلم إيچبتوس”.. ويدور حول حركة الأفروسنتريك أو "الحركة المركزية الإفريقية"، وما يدعونه أن التاريخ والثقافة الإفريقية انطلقت من مصر القديمة، التي شكلت مهد الحضارة العالمية وأصل الحضارة المصرية بنظرهم إفريقي، ومحاولتهم لسرقة الهوية المصرية، وكل ادعاءاتهم تعد تزييفا للتاريخ المصري ومغالطة تاريخية. 

ويركز الفيلم على الشباب المصري والأجيال الجديدة وتوعيتهم بأهداف الأفروسنتريك وعدم الاستهزاء بالأمر وأنه في غاية الخطورة ويهدد مصر أرضا وشعبا، بإشراف د. محمد غالي.

2- فيلم “شروع في عدل”.. ويجسد الفيلم دور الطب الشرعي، وما له دور كبير في تحقيق العدل فيدور الفيلم حول طبيب شرعي يحقق في قضية غريبة.. ويصل بذكائه إلى حل يغير مجرى تلك القضية تمامًا لتتحول من جريمة حدثت بالصدفة إلى جريمة عن عمد وتتابع الأحداث بعد ذلك في اتجاه معاكس لما كانت عليه في بداية الفيلم، تحت إشراف  د  انجي رجب، إشراف مشارك، أ. هبة مجدي.

3- فيلم خطر اصطناعي الذي يسلط الضوء نحو تقنية جديدة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وهي تقنية التزييف العميق Deep fake. التي بدأت تنتشر مؤخرًا .. وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الشباب قرروا استخدام هذه التقنية لتزييف فيديو لأحد المشاهير في إطار مشروعهم الجامعي .. ليجدوا الفيديو بعد ذلك منتشر في جميع وسائل الإعلام ويصبح هذا الفيديو حديث الساعة ويقع الشباب تحت المُساءلة القانونية. 

ثم يبدأ الفيلم رحلته في تعريفنا ما هى تقنية الـ deep fake وما خطورتها من خلال  الحديث مع هؤلاء الشباب والحديث مع أحد متخصصي الذكاء الاصطناعي داخل أحداث الفيلم إشراف د. هدير احمد، إشراف مشارك أ- هبة مجدي.

4- "فيلم shut  down" وهو فيلم درامي قصير يتناول تأثير تقنية الهولوجرام، من خلال توظيفها في بناء درامي يستعرض حياة أسرة بسيطة في ضوء غياب الأم التي وافتها المنية نتيجة حسرتها على ابنها المدمن للمخدرات، فنال عقابه من أبيه وأخوته، بمعاملتهم السيئة له والتحقير منه وتجنبه.

وكي يجعلهم يسامحونه على ما فعله بعدما تعافى من الإدمان؛ عمل على تطبيقات البرمجة، في محاولة منه لاستحضار شخصية “الأم” بتقنية الهولوجرام، آملًا أن يسامحه أبيه وأخوته، ويجعلهم سعداء برؤية والدتهم مرة أخرى- تقنيًا- ويشعرون بتواجدها معهم داخل المنزل، حيث يسعى هذا العمل الفني إلى تسليط الضوء على أهمية التطورات التكنولوجية، والتطبيقات الحديثة في ظل عصر الرقمية، وذلك بإشراف الدكتور محمد هلال، وإشراف مشارك من الدكتورة سلوي عادل.

 

الآداب جامعة حلوان آداب جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل رئيس Jobs Education

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