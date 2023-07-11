ميزان العدل مش موجود.. مدرب الداخلية يكشف أسباب هزيمة فريقه بالدوري

أبدى علاء عبد العال المدير الفني لفريق الداخلية حزنه الشديد لهزيمة فريقه 0-1 على يد فريق النادي الإسماعيلي، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الإثنين على ستاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة 33 من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة الذي يذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "للأسف ميزان العدالة لم يكن موجودا في المباراة، على مستوى الظروف التي كانت تحيط بالفريق خلالها".

وأضاف: "على سبيل المثال، فريق الداخلية خاض المباراة خارج أرضه، رغم أنها مباراتنا، بالإضافة إلى تواجد ما يقرب من 5 آلاف مشجع للنادي الإسماعيلي، إذن أين العدالة في ذلك؟".

وتابع: "مباراة الفريق الأخيرة أمام أسوان نتطلع فيها للفوز، حيث أنها لا تحتمل القسمة على اثنين؛ لأنها مباراة حاسمة من أجل البقاء في بطولة الدوري الممتاز".