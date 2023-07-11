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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| تحذير عاجل.. حيلة جديدة لسرقة أموال المستخدمين على فيس بوك.. وهواتف من Oppo تتخطى 100 مليون نسخة مبيعات

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

فوكسكون تنسحب من صفقة بـ 20 مليار دولار لإنتاج أشباه الموصلات مع شركة هندية


أعلنت شركة فوكسكون التايوانية، المصنع الأكبر لهواتف آيفون، إنها انسحبت من مشروع مشترك لإنتاج الرقائق وأشباه الموصلات بقيمة 19.5 مليار دولار مع شركة فيدانتا الهندية.

 

زلزال في سوق الهواتف.. تسريب مواصفات أفضل موبايل من شاومي بالعالم


تستعد شركة شاومي الصينية لإطلاق سلسلة هواتفها الرائدة Xiaomi 14 ، والتي سيأتي من ضمنها هاتف Xiaomi 14 Pro الأفضل في السلسة والمرشح لأن يكون أفضل هاتف ذكي من شاومي هذا العام، والذي سيتنافس بشكل أساسي مع هاتف سامسونج الرائد.

 

تحذير عاجل لجميع مستخدمي ChatGPT .. لا تشارك هذه البيانات


مع ازدهار تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وظهور برامج مثل ChatGPT وغيرها تضع الحكومات في جميع أنحاء العالم أفضل الممارسات لبرامج الذكاء الاصطناعي التوليدية لحماية خصوصية المستخدم وحماية المحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر، الأمر الذي يعد بمثابة انذرا للمستخدمين بضرورة حماية بياناتهم الشخصية عند استخدام هذه البرامج.  

 

بطارية 5000 مللي أمبير وكاميرا فائقة.. أفضل موبايل Galaxy من سامسونج لمحدودي الدخل

 

يعد البحث عن هاتف ذكي بقدرات مميزة وسعر مناسب عملية صعبة يتعرض لها راغبو شراء الهواتف في بعض الأحيان، حيث أن ارتفاع سعر الهواتف يؤثر بشكل كبير على القرارات الشرائية الخاصة بهم، مما يجعلهم في النهاية يستسلمون لشراء هاتف بإمكانات وقدرات متواضعة.

 

هواتف من Oppo أوبو تتخطى 100 مليون نسخة مبيعات


حققت شركة أوبو الصينية إنجازا كبيرا مع هواتفها المميزة من فئة Oppo Reno حيث استطاعت بيع ما يقرب من 100 مليون وحدة من هذه الهواتف في جميع أنحاء العالم، حيث تتميز هذه الهواتف بسعرها المناسب ومواصفاتها الفائقة.

 

تحذير عاجل .. حيلة جديدة لسرقة أموال المستخدمين على فيسبوك


حذر عدد من خبراء الأمن السيبراني جميع مستخدمي منصة فيسبوك Facebook  من حيلة جديدة يستخدمها المحتالون أو "الهاكرز" لسرقة أموال المستخدمين على فيسبوك.

 

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أخبار التكنولوجيا| تحذير عاجل.. حيلة جديدة لسرقة أموال المستخدمين على فيس بوك.. وهواتف من Oppo تتخطى 100 مليون نسخة مبيعات

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