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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. ميقاتي يفجر مفاجأة بشأن تعين حاكم جديد للمصرف المركزي

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي

صرح رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي بأن تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي خطوة غير ممكنة. 

جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية لبرنامج نداء الوطن المذاع علي قناة LBC اللبنانية. 

وألمح إلى أنه وفي حال تقدم نواب الحاكم باستقالاتهم سيعرض الموضوع على مجلس الوزراء وسيطلب منهم تحمل مسؤولياتهم، وفقاً للقانون إلى أن يتم انتخاب حاكم جديد .

وأكد  أنّ همه الأساسي المحافظة على المؤسسات ولو من خلال تصريف الأعمال وتسيير أحوال الناس.

 

وفي سياق آخر، شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال علي سعي حكومته لحل قضية الخيم في منطقة الغجر الحدودية دبلوماسياً، ونعتبر أنّ بلدة الغجر لبنانية باعتراف الأمم المتحدة.

وأتم : وقد أبلغنا الأمم المتحدة استعدادنا للقيام بالترسيم الكامل لكل حدودنا الجنوبية". 

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