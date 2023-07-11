واشنطن تعتزم إرسال مقاتلات "أف-16" لتركيا

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان ،اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم في نقل مقاتلات "F-16" إلى تركيا بالتشاور مع الكونجرس الامريكي.

وشدد سولفيان على أن طلب تركيا الانضمام للاتحاد الأوروبي غير مرتبط بانضمام السويد لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وتأتي تصريحات سوليفان، بعد إعلان الأمين العام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرج، موافقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إحالة طلب السويد الانضمام للحلف، إلى البرلمان.

كما أكدت ستوكهولم الاثنين، توصلها لاتفاق مع أنقرة بشأن عملية الانضمام إلى الناتو.