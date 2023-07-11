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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الهجرة النبوية بين الماضى والحاضر في بداية الأسبوع الثقافي بمساجد سيناء

ندوات الأسبوع الثقافي
ندوات الأسبوع الثقافي بمسجد المحطة بمدينة بئر العبد

افتتح الشيخ محمود مرزوق، مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، أولى ندوات الأسبوع الثقافي بمساجد مدن المحافظة، تحت عنوان “الهجرة النبوية بين الماضى والحاضر”، ضمن أنشطة وزارة الأوقاف الدعوية، فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالأنشطة الدعوية والتثقيفية  وبرعاية كريمة من  الدكور  محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

 

قيادات الدعوة

كانت بداية فعاليات الاسبوع الثقافي بمسجد المحطة بمدينة بئر العبد ، ومن المقرر أن تستمر  فعاليات الأسبوع الثقافي حتى غد، الأربعاء، بمشاركة نخبة من العلماء قيادات الدعوة وأئمة المساجد الكرام.

وقد بدأت الفعالية بتقديم الشيخ صلاح حسيني، رئيس قسم الإرشاد ونشر الدعوة بالمديرية، تلتها تلاوة قرآنية للشيخ محمود غنام (قارئاً).


ثم تحدث في الندوة كل من الشيخ محمود مرزوق، مدير عام المديرية، محاضراً، والشيخ عصام الدين السيد، إمام وخطيب، محاضراً.
 

وجاءت فقرة الختام بفقرة ابتهالات ومدائح نبوية للشيخ سمير عبد الرحمن الحديدى.

حضر  اللقاء محمود سلام، مدير إدارة أوقاف بئر العبد، والشيخ محمود سلامة، مسئول شئون القرآن الكريم بإدارة بئر العبد، وحضور المفتشين والإداريين والعاملين بإدارة أوقاف بئر العبد، وجمع غفير من أهالي مدينة بئر العبد ورواد مسجد المحطة الكرام.

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