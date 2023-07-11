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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شاومينج ينشر إجابات ديناميكا الثانوية العامة.. ويعلن: تم حل المقالي بنجاح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تشهد الآن جروبات “شاومينج” على “تليجرام” تداول حل امتحان الديناميكا 2023 الذي يؤديه الآن طلاب شعبة علمي رياضة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

وكتب “شاومينج” على “تليجرام": “تم حل المقالي بنجاح”. 

جاء ذلك بعد مرور 33 دقيقة فقط من توزيع امتحان الديناميكا 2023 على طلاب علمي رياضة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

وكان شاومينج نجح في نشر صور اسئلة امتحان الديناميكا 2023 بعد دقائق قليلة من توزيعه على طلاب علمي رياضة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جار تتبع الصور المتداولة عن طريق فريق مكافحة الغش الإلكتروني في غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، لضبط مصور امتحان الديناميكا 2023.

وسوف تتخذ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإجراءات القانونية اللازمة ضد مصور امتحان الديناميكا 2023 الذي يؤديه الآن طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة، حيث سيتم:

  • التحفظ الهاتف المحمول المستخدم في التصوير.
  • عمل محاضر إثبات حالة بالواقعة المضبوطة.
  • اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المضبوط أو الطالبة المضبوطة، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
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