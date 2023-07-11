تحذير من موجة حارة تضرب الأردن

تبدأ الأربعاء..

تتعرض الأردن لموجة حارة تؤثر على جميع المناطق اعتبارا من الأربعاء وتستمر لأيام بحسب ما كشفه موقع طقس العرب.

وبدوره؛ ذكر المتحدث الإعلامي في موقع طقس العرب مهند العطيات: إنه من المتوقع أن يطرأ ارتفاع بسيط على درجات الحرارة الثلاثاء، لتصبح درجات الحرارة حول معدلاتها الاعتيادية والأجواء صيفية اعتيادية لطيفة في ساعات الليل وفق صحيفة الرؤيا الأردنية.

وبحسب المتحدث تشهر درجات الحرارة ارتفاعا قليلا تصل إلى 20 درجة مئوية.

وأضاف : من المتوقع أن تتأثر بلاد الشام بكتلة هوائية حارة اعتبارا من الأربعاء ومع ساعات النهار ترتفع درجات الحرارة من 4 إلى 6 درجات مئوية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تتعمق الكتلة الهوائية الخميس وتستمر إلى يوم السبت.



وبين العطيات، أن الطقس يكون حاراً و جافاً بوجه عام في مُعظم المناطق، فيما يتحول لشديد الحرارة لبعض الوقت في ساعات الظهيرة والعصر في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مُتوسطة.

وأوضح أنه يطرأ المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة يومي الخميس و الجمعة، و تُصبح أعلى من مُعدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6-8 درجات مئوية.

وتابع : يكون الطقس حاراً و جافاً بوجه عام في مُعظم مناطق الأردن حيث تكون درجات الحرارة في نهاية الثلاثينيات مئوية في العاصمة وأغلب المُدن الأردنية، بينما يتحول الطقس إلى شديد الحرارة في ساعات الظهيرة والعصر في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة إذ تلامس درجات الحرارة مُنتصف الأربعينيات في تلك المناطق، الرياح تكون شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً في جنوب المملكة، و تتحول مع ساعات العصر والمساء إلى شمالية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة على فترات.

وأوصى طقس العرب بعدم التعرض المُباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، والإكثار من شرب السوائل الباردة والمُرطبات على مدار اليوم وحتى إن لم تكن الشخص يشعر بالعطش، والإنتباه بعدم ترك المُعقمات وأية مواد قابلة للاشتعال داخل المركبات، إضافة إلى الإنتباه بعدم ترك الأطفال داخل المركبات و لو لفترات قليلة